Спрос на рабочий персонал увеличился в Свердловской области на 15%

Чаще всего в прошлом месяце в регионе искали сотрудников из сферы «Продажи, обслуживание клиентов» - более 22% от всех вакансий за апрель. Искали и «Рабочий персонал» (21,5% вакансий), на третьем месте по популярности стало «Производство» (18,8%). Искали также строителей и логистов.