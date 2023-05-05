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Спрос на рабочий персонал увеличился в Свердловской области на 15%

5 мая 2023, 08:47
Фото: 1MI
На 15% увеличился спрос на рабочие руки в Свердловской области за апрель 2023 года.

Помимо этого, рост показали и другие отрасли, такие как «Автомобильный бизнес» (+15,4%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+15,1%), «Юриспруденция» (+13,9%), «Строительство, недвижимость» (+13,5%) и «Транспорт» (+12,6%). Эти данные озвучила служба исследований платформы онлайн-рекрутинга по поиску работы hh.ru.

Чаще всего в прошлом месяце в регионе искали сотрудников из сферы «Продажи, обслуживание клиентов» - более 22% от всех вакансий за апрель. Искали и «Рабочий персонал» (21,5% вакансий), на третьем месте по популярности стало «Производство» (18,8%). Искали также строителей и логистов.

Реже всего работодателей интересовали юристы, инвесторы, страховщики, а также специалисты из сферы развлечения, фитнеса, искусства и массмедиа.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Рабочий класс#Персонал#Работа#Рабочие#Общество
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