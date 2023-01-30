Жительница Тугулыма заплатила 62 тысячи рублей за подбор вакансий

По данным полицейских, находясь в приложении женщина перешла по неизвестной ссылке, чтобы якобы выпустить карту для работы. На определенный счет мошенники попросили свердловчанку перевести 100 рублей, что она и сделала. А когда проверила баланс, узнала, что на карте отсутствуют 62 тысячи рублей.