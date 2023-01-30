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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Жительница Тугулыма заплатила 62 тысячи рублей за подбор вакансий

30 января 2023, 08:20
Фото: 1MI
Лже-работодатель сумел обмануть жительницу Тугулымы на 62 тысячи рублей. Все произошло тогда, когда женщина искала работу в интернете.

Известно, что пострадавшая оставила свой номер на сайте, который обещал автоматический подбор подходящих вакансий, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Далее женщине перезвонили и сказали, что для удобства ей нужно скачать приложение. Через него они выманили у жительницы вышеуказанную сумму.

По данным полицейских, находясь в приложении женщина перешла по неизвестной ссылке, чтобы якобы выпустить карту для работы. На определенный счет мошенники попросили свердловчанку перевести 100 рублей, что она и сделала. А когда проверила баланс, узнала, что на карте отсутствуют 62 тысячи рублей.

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