Жительница Тугулыма заплатила 62 тысячи рублей за подбор вакансий

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Известно, что пострадавшая оставила свой номер на сайте, который обещал автоматический подбор подходящих вакансий, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Далее женщине перезвонили и сказали, что для удобства ей нужно скачать приложение. Через него они выманили у жительницы вышеуказанную сумму.
По данным полицейских, находясь в приложении женщина перешла по неизвестной ссылке, чтобы якобы выпустить карту для работы. На определенный счет мошенники попросили свердловчанку перевести 100 рублей, что она и сделала. А когда проверила баланс, узнала, что на карте отсутствуют 62 тысячи рублей.