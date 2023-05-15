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Чиновница в Первоуральске уволилась после скандала с потерявшими сознание детьми

15 мая 2023, 09:55
Фото: 1MI
Начальник управления образования в Первоуральске отправилась в отставку. Это случилось через несколько дней после того, как во время акции «Бессмертный полк» трое детей упали в обморок.
Сюжет
Дети

В городской администрации увольнение чиновницы не связывают с этим случаем, пишет Е1.

Инцидент случился 6 мая. Так как в регионе массовое шествие было отменено, в школе решили устроить свой «Бессмертный полк». Ученики с плакатами выстроили, чтобы записать ролик. Однако в помещении было душно и ученики потеряли сознание.

Одна из мам пострадавших учеников рассказала, что ее сын при падении разбил лицо, выбил зуб и порвал язык. В школе заявили, что перед мероприятием помещение было проветрено.

12 мая Ирина Гильманова заявила об отставке. В Министерстве образования отметили, что она уволилась по собственному желанию.

Школьник во время «Бессмертного полка» в Первоуральске потерял сознание и порвал язык
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#Ирина Кирилова#Школа#Дети#Увольнение#Отставка#Общество#Первоуральск
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