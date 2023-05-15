Чиновница в Первоуральске уволилась после скандала с потерявшими сознание детьми

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В городской администрации увольнение чиновницы не связывают с этим случаем, пишет Е1.
Инцидент случился 6 мая. Так как в регионе массовое шествие было отменено, в школе решили устроить свой «Бессмертный полк». Ученики с плакатами выстроили, чтобы записать ролик. Однако в помещении было душно и ученики потеряли сознание.
Одна из мам пострадавших учеников рассказала, что ее сын при падении разбил лицо, выбил зуб и порвал язык. В школе заявили, что перед мероприятием помещение было проветрено.
12 мая Ирина Гильманова заявила об отставке. В Министерстве образования отметили, что она уволилась по собственному желанию.