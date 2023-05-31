Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В результате происшествия 36 человек пострадали, в том числе 24 ребенка. Еще одна женщина скончалась от полученных травм. Позднее стало известно, что она является матерью одного из участников турнира.
По данным местных СМИ, обрушившуюся трибуну снес ураганный ветер. Это подтвердил и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. По его словам, сильный ветер снес трибуну, на который в этот момент находились три десятка зрителей. Он также поручил сотрудникам администрации связаться с семьями пострадавших, чтобы оказать помощь.
Также во время происшествия пострадал главный судья матча Константин Семенцов. Он рассказал, что ветер на площадке был настолько сильным, что пришлось останавливать игру. Погода резко испортилась и дети забежали под трибуну, чтобы спрятаться от дождя. А затем трибуну снесло.
Глава Минспорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что обстоятельства крушения устанавливаются. Ранее он говорил, что трибуна была переносная, а потому закрепления не требовала.
После случившегося Следственным комитетом по Ростовской области было возбуждено уголовное дело. Затребовал доклад и глава ведомства Александр Бастрыкин, пишет RostovGazeta.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что необходимо провести расследование, а также обвинил организаторов в халатности. По его словам, подготовка к соревнованиям была проведена некачественно. Свищев уверен, что нужно найти ответственных, кто разрешил проводить мероприятие при неблагоприятных погодных условиях, пишет ТАСС.