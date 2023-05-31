По данным местных СМИ, обрушившуюся трибуну снес ураганный ветер. Это подтвердил и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. По его словам, сильный ветер снес трибуну, на который в этот момент находились три десятка зрителей. Он также поручил сотрудникам администрации связаться с семьями пострадавших, чтобы оказать помощь.