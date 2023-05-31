tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Изображение материала

Что известно об обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, где пострадали 24 ребенка

31 мая 2023, 09:06
Фото: МЧС по Ростовской области

24 ребенка пострадали из-за обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону. Инцидент случился 30 мая 2023 года. Причиной произошедшего назвали сильный ветер, который снес конструкцию и она обрушилась.

В результате происшествия 36 человек пострадали, в том числе 24 ребенка. Еще одна женщина скончалась от полученных травм. Позднее стало известно, что она является матерью одного из участников турнира.

По данным местных СМИ, обрушившуюся трибуну снес ураганный ветер. Это подтвердил и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. По его словам, сильный ветер снес трибуну, на который в этот момент находились три десятка зрителей. Он также поручил сотрудникам администрации связаться с семьями пострадавших, чтобы оказать помощь.

Также во время происшествия пострадал главный судья матча Константин Семенцов. Он рассказал, что ветер на площадке был настолько сильным, что пришлось останавливать игру. Погода резко испортилась и дети забежали под трибуну, чтобы спрятаться от дождя. А затем трибуну снесло.

Глава Минспорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что обстоятельства крушения устанавливаются. Ранее он говорил, что трибуна была переносная, а потому закрепления не требовала.

После случившегося Следственным комитетом по Ростовской области было возбуждено уголовное дело. Затребовал доклад и глава ведомства Александр Бастрыкин, пишет RostovGazeta.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что необходимо провести расследование, а также обвинил организаторов в халатности. По его словам, подготовка к соревнованиям была проведена некачественно. Свищев уверен, что нужно найти ответственных, кто разрешил проводить мероприятие при неблагоприятных погодных условиях, пишет ТАСС.

Деревья упали на автомобили и провода из-за ураганного ветра 29 мая в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Дети#Пострадавшие#Трибуны#Смерть#МЧС#Полиция#Следственный комитет#Происшествия#Россия#Ростов-на-дону
Подпишитесь
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:10
С 1 июня в детских садах Нижнего Тагила начинает работать новый пропускной режим
Сегодня, 09:49
Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой
Сегодня, 09:25
В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
29 мая 10:50
Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:13
Почему выгоднее открыть вклад, чем хранить деньги дома?
Сегодня, 06:59