Дождливой будет рабочая неделя в Нижнем Тагиле. Осадки прогнозируются во вторник–четверг, а также в субботу. В понедельник в городе будет до +22 градусов. Во вторник похолодает, температура воздуха достигнет максимум 15 градусов тепла. А в среду и четверг будет до +21 градуса.