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Жительница Тагила спасла стрижа, а лесной пожар приближался к садам в Монзино

4 июня 2023, 17:51
Фото: 1MI
Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 3–4 июня.

У 10-летнего ребенка, покусанного собакой на пляже под Нижним Тагилом, может развиться эпилепсия. По словам его мамы, три года назад мальчику поставили диагноз «эпилепсия», а после пережитого стресса у ребенка могут снова начаться приступы.

У покусанного собакой ребенка под Нижним Тагилом может развиться эпилепсия
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Днем 3 июня лесной пожар начал приближаться к коллективному саду «Рыбак» в Монзино под Нижним Тагилом. С воспламенением боролись спасатели и волонтеры. Им предстояло отбить кромку, чтобы не загорелся сам сад.

Лесной пожар подступил к садам на Монзино под Нижним Тагилом
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Раненого стрижа спасла тагильчанка. Она взяла его к себе домой и вылечила. Изначально птица упала с высоты и ударилась клювом о землю. У стрижа был поврежден глаз и, возможно, сотрясение.

Женщина из Нижнего Тагила спасла раненого стрижа
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Дождливой будет рабочая неделя в Нижнем Тагиле. Осадки прогнозируются во вторник–четверг, а также в субботу. В понедельник в городе будет до +22 градусов. Во вторник похолодает, температура воздуха достигнет максимум 15 градусов тепла. А в среду и четверг будет до +21 градуса.

Рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой
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Стадион около школы №10 начали строить в Нижнем Тагиле. Это будет полноценный комплекс для занятий разными видами спорта. На месте уже работают большегрузы и экскаватор. К будущему стадиону уже подвезли различные строительные материалы.

Началось строительство стадиона у школы №10 в Нижнем Тагиле
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