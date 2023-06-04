Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
У 10-летнего ребенка, покусанного собакой на пляже под Нижним Тагилом, может развиться эпилепсия. По словам его мамы, три года назад мальчику поставили диагноз «эпилепсия», а после пережитого стресса у ребенка могут снова начаться приступы.
Днем 3 июня лесной пожар начал приближаться к коллективному саду «Рыбак» в Монзино под Нижним Тагилом. С воспламенением боролись спасатели и волонтеры. Им предстояло отбить кромку, чтобы не загорелся сам сад.
Раненого стрижа спасла тагильчанка. Она взяла его к себе домой и вылечила. Изначально птица упала с высоты и ударилась клювом о землю. У стрижа был поврежден глаз и, возможно, сотрясение.
Дождливой будет рабочая неделя в Нижнем Тагиле. Осадки прогнозируются во вторник–четверг, а также в субботу. В понедельник в городе будет до +22 градусов. Во вторник похолодает, температура воздуха достигнет максимум 15 градусов тепла. А в среду и четверг будет до +21 градуса.
Стадион около школы №10 начали строить в Нижнем Тагиле. Это будет полноценный комплекс для занятий разными видами спорта. На месте уже работают большегрузы и экскаватор. К будущему стадиону уже подвезли различные строительные материалы.