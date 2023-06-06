Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Подруга пострадавшего парня в баре Muse в Нижнем Тагиле рассказала свою версию произошедшего. По словам Валерии, напавший на них мужчина вел себя агрессивно уже при входе в заведение. Якобы он нахамил им, а администратор бара на входе не использовал металлодетектор для проверки.
Начался монтаж остановок между вокзалом и автовокзалом в Нижнем Тагиле. Работы проводит Центр организации дорожного движения. В первую очередь оборудуют те павильоны, которые находятся на стороне маршрутов на Вагонку.
Две сестры отсудили у Демидовской больницы по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за смерть пожилого отца. Он скончался в хирургическом отделении, куда он попал с сильной болью в области живота. В медучреждении его осмотрели, ввели обезболивающее и отказались госпитализировать.
Тагильчанин прострелил щеку своей знакомой Дарье во время отдыха на Леневском водохранилище. Пуля осталась в лице пострадавшей. Злоумышленник избежал уголовного наказания, но по суду должен заплатить женщине 150 тысяч рублей.
На запах выбросов с коксохимического производства пожаловались жители Дзержинского района утром 4 июня. А днем ранее пункты наблюдения загрязнений Уральского УГМС зафиксировали превышение сероводорода. Также житель Алтайского микрорайона жаловался, что утром 6 июня на Вагонке было нечем дышать.