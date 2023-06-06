tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Изображение материала

Сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца, а жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы

6 июня 2023, 15:02
Фото: 1MI
Сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца, а жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 июня.

Подруга пострадавшего парня в баре Muse в Нижнем Тагиле рассказала свою версию произошедшего. По словам Валерии, напавший на них мужчина вел себя агрессивно уже при входе в заведение. Якобы он нахамил им, а администратор бара на входе не использовал металлодетектор для проверки.

Подруга пострадавшего рассказала свою версию событий произошедших в тагильском баре
Узнать подробнее

Начался монтаж остановок между вокзалом и автовокзалом в Нижнем Тагиле. Работы проводит Центр организации дорожного движения. В первую очередь оборудуют те павильоны, которые находятся на стороне маршрутов на Вагонку.

Пять остановочных павильонов установят на вокзале в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Две сестры отсудили у Демидовской больницы по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за смерть пожилого отца. Он скончался в хирургическом отделении, куда он попал с сильной болью в области живота. В медучреждении его осмотрели, ввели обезболивающее и отказались госпитализировать.

Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Тагильчанин прострелил щеку своей знакомой Дарье во время отдыха на Леневском водохранилище. Пуля осталась в лице пострадавшей. Злоумышленник избежал уголовного наказания, но по суду должен заплатить женщине 150 тысяч рублей.

Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
Узнать подробнее

На запах выбросов с коксохимического производства пожаловались жители Дзержинского района утром 4 июня. А днем ранее пункты наблюдения загрязнений Уральского УГМС зафиксировали превышение сероводорода. Также житель Алтайского микрорайона жаловался, что утром 6 июня на Вагонке было нечем дышать.

Ночные и утренние выбросы зафиксированы в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Сестры#Деньги#Больница#Выбросы#Остановки#Бар#Драка#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург#Елена Озерова
Подпишитесь
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
Вчера, 15:32
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Вчера, 08:16
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
Сегодня, 06:16
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
Сегодня, 10:13
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
Сегодня, 07:31
Спецназовец из Нижнего Тагила лишился руки на спецоперации
Сегодня, 05:36