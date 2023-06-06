Подруга пострадавшего парня в баре Muse в Нижнем Тагиле рассказала свою версию произошедшего. По словам Валерии, напавший на них мужчина вел себя агрессивно уже при входе в заведение. Якобы он нахамил им, а администратор бара на входе не использовал металлодетектор для проверки.