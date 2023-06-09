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Миллиарды рублей в России заморозились на счетах налоговиков и не дошли до регионов

9 июня 2023, 08:50
Фото: 1MI
Деньги от сборов НДФЛ — основа выживания многих регионов. Благодаря ним можно лечиться, учиться, и пользоваться другими социальными функциями, которое исполняет государство. В России в2023 году по всей стране резко упали сборы этого налога.

В связи с этим журналисты «Новых известий» решили выяснить, какие регионы из-за этого пострадают сильнее других.

29 мая Владимир Путин подписал закон, согласно которому деньги от уплаты НДФЛ должны сразу же распределяться по регионам. Документ был согласован за 2,5 недели, что довольно быстро для такого рода изменений.

Торопились власти не просто так, утверждают журналисты, ведь регионы оказались на грани финансовой катастрофы. Их средства заморозились у налоговиков, потому что с 1 января этого года ИП оплачивают налоги единым налоговым платежом.

Деньги сначала отправляются на единый налоговый счет, и лишь после этого налоговики распределяют их по разным бюджетам. Часть поступает в федеральный, часть в региональный и часть в местные бюджеты.

Больше всего от «налоговой недостаточности» пострадали некоторые регионы. Это Ленинградская область, Татарстан и ряд других.

К примеру, в Ленинградкой области объявили, что в апреле местным властям пришлось взять у Федерального казначейства в долг 5,9 млрд рублей. После этого долг области увеличился на 87% и теперь составляет 12,7 млрд рублей. Власти Татарстана получили потери на 3,8 млрд рублей. А уровень госдолга у некоторых регионов подходит к отметке в 100%.

Осложняет ситуацию и то, что средств, которые удалось собрать от НДФЛ, даже на зависших счетах не хватает. По всей России сборы НДФЛ в 2023 году сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особо пострадала также Ингушетия — она стала худшей в России по сборам НДФЛ в 2023 году. К 25 мая 2023 года падение составило 36,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В антирейтинг 10 пострадавших вошла и Москва.

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#Елена Озерова#Деньги#Регионы#Долги#Налоги#Экономика
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