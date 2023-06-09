Миллиарды рублей в России заморозились на счетах налоговиков и не дошли до регионов

К примеру, в Ленинградкой области объявили, что в апреле местным властям пришлось взять у Федерального казначейства в долг 5,9 млрд рублей. После этого долг области увеличился на 87% и теперь составляет 12,7 млрд рублей. Власти Татарстана получили потери на 3,8 млрд рублей. А уровень госдолга у некоторых регионов подходит к отметке в 100%.