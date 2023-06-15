Бывший глава НТМК Сергей Носов раскритиковал экологию Нижнего Тагила

Сергей Носов ранее, в 2002–2005 гг., был управляющим директором ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». В годы работы главой Нижнего Тагила чиновник договорился с предприятием о строительстве моста через Нижнетагильский пруд, чтобы разгрузить центр города от транспорта и снизить неблагоприятное воздействие на воздух. За это предприятие получило налоговые льготы и в повестке временно затихла тема об отсутствии у НТМК санитарно-защитной зоны. Специалисты утверждают, что при ее установлении комбинату придется потратить миллиарды на переселение людей и перенос социальных объектов в более благоприятную с точки зрения экологии местность.