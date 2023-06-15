Бывший глава НТМК Сергей Носов раскритиковал экологию Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В том числе, он узнал, что Нижний Тагил продолжает находиться в рейтинге самых загрязненных городов России.
Мне не очень понравилось, что в Нижнем Тагиле содержание вредных веществ в атмосфере в десять раз превышает ПДК. Первой была Самара, а Нижний Тагил зацепился за нижнюю строчку антирейтинга, — сказал Сергей Носов в интервью Е1.
Он отметил, что, согласно выводам сети Finexpertiza, в 2022 году в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском экстремальное загрязнение воздуха было зафиксировано специалистами 15 раз. Всего в 2022 году замеры УГМС и TagilCity.ru в течение 165 дней фиксировали в воздухе города превышения ПДК вредных веществ.
Сергей Носов ранее, в 2002–2005 гг., был управляющим директором ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». В годы работы главой Нижнего Тагила чиновник договорился с предприятием о строительстве моста через Нижнетагильский пруд, чтобы разгрузить центр города от транспорта и снизить неблагоприятное воздействие на воздух. За это предприятие получило налоговые льготы и в повестке временно затихла тема об отсутствии у НТМК санитарно-защитной зоны. Специалисты утверждают, что при ее установлении комбинату придется потратить миллиарды на переселение людей и перенос социальных объектов в более благоприятную с точки зрения экологии местность.
Главным загрязнителем воздуха всегда был ЕВРАЗ НТМК, это следует из открытых данных от различных ведомств и отчетов городских предприятий. В 2021 году комбинат выбросил в атмосферу города 65,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 2,3% больше по сравнению с 2020 годом (64,3 тыс. тонн), следует из доклада Минприроды «О состоянии окружающей среды».
В конце 2022 года предприятие заявило, что обновленная система охлаждения коксового газа позволит снизить выбросы на 176 тонн в год. Путем несложных подсчетов становится понятно, что это — всего 1% от всего объема выбросов с предприятия ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле.
Несмотря на ведущуюся борьбу с выбросами, проблемы с экологией регулярно фиксируются в Нижнем Тагиле. Жители часто жалуются на запах гари, плохое самочувствие и дымку. Только в мае 2023 года во время нескольких недель НМУ превышения ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле фиксировались более 60 раз.