Глава екатеринбургского «Мемориала» * оштрафован на 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным следствия, глава общества «Мемориал»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) разместил фотографию с плакатом против спецоперации на Украине на сайте сообщества и добавил к ней комментарий, пишет «Коммерсант».
Сам Мосин заявлял, что кадр был сделан на согласованном митинге еще до начала СВО.
В декабре 2021 года прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», а генпрокуратура потребовала ликвидировать историко-просветительское общество «Международный Мемориал»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда). В результате в феврале 2022 года требование было признано законным.