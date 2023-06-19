Глава екатеринбургского «Мемориала» * оштрафован на 100 тысяч рублей

В декабре 2021 года прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», а генпрокуратура потребовала ликвидировать историко-просветительское общество «Международный Мемориал»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда). В результате в феврале 2022 года требование было признано законным.