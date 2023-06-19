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Глава екатеринбургского «Мемориала» * оштрафован на 100 тысяч рублей

19 июня 2023, 10:17
Фото: Midjourney
Суд в Екатеринбурге принял решение о назначении штрафа Алексею Мосину за дискредитацию ВС РФ. Теперь ему придется выплатить 100 тысяч рублей.

По данным следствия, глава общества «Мемориал»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) разместил фотографию с плакатом против спецоперации на Украине на сайте сообщества и добавил к ней комментарий, пишет «Коммерсант».

Сам Мосин заявлял, что кадр был сделан на согласованном митинге еще до начала СВО.

В декабре 2021 года прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», а генпрокуратура потребовала ликвидировать историко-просветительское общество «Международный Мемориал»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда). В результате в феврале 2022 года требование было признано законным.

В Екатеринбурге «Мемориал*» оштрафован на 300 тысяч за дискредитацию ВС РФ
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#Штраф#Суд#Дискредитация ВС РФ#Общество#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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