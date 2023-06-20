57-летнего жителя Камышлова на квадроцикле ищет полиция и волонтеры

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По данным поисковиков отряда «ЛизаАлерт», рост пропавшего составляет 180 сантиметров, у него плотное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Во что он был одет на момент пропажи неизвестно.
Всех, кто видел его, просят позвонить по телефону 8 (904) 544-72-24. В Полиции TagilCity.ru рассказали, что заявление о пропаже мужчины им поступило 20 июня в два часа ночи. Они занимаются его поисками.
Валерий Гойденко 17 июня выехал на квадроцикле из дома и пропал. С момента поступления заявления сотрудники полиции предпринимают все меры по розыску пропавшего. В поисках принимают участие 10 добровольцев и 19 коллег пропавшего мужчины, — добавили в полиции Камышлова.