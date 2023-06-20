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57-летнего жителя Камышлова на квадроцикле ищет полиция и волонтеры

20 июня 2023, 13:23
Фото: 1MI
В Камышлове пропал 57-летний местный житель. Валерий Гойденко куда-то уехал на квадроцикле и пропал. О нем ничего неизвестно с 17 июня.

По данным поисковиков отряда «ЛизаАлерт», рост пропавшего составляет 180 сантиметров, у него плотное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Во что он был одет на момент пропажи неизвестно.

Фото: "Лиза Алерт"

Всех, кто видел его, просят позвонить по телефону 8 (904) 544-72-24. В Полиции TagilCity.ru рассказали, что заявление о пропаже мужчины им поступило 20 июня в два часа ночи. Они занимаются его поисками.

Валерий Гойденко 17 июня выехал на квадроцикле из дома и пропал. С момента поступления заявления сотрудники полиции предпринимают все меры по розыску пропавшего. В поисках принимают участие 10 добровольцев и 19 коллег пропавшего мужчины, — добавили в полиции Камышлова.
Поиски пропавшего мужчины со шрамами в Свердловской области ведутся два месяца
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#Елена Озерова#Пропал#Мужчина#Камышлов#Квадроцикл#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область
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