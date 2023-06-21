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Работник НТМК получил тяжелые травмы, а в доме жительницы Тагила рухнул потолок

21 июня 2023, 14:56
Фото: Midjourney
Работник НТМК получил тяжелые травмы, а в доме жительницы Нижнего Тагила рухнул потолок. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 июня.

Потолок рухнул в квартире на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле. Ранее жильцы уже жаловались в Управляющую компанию. Прошлым обрушением потолка здесь же интересовался СК, который начал проверку. В квартире живут две семьи с детьми.

Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле
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Рабочий ЕВРАЗ НТМК попал в больницу с тяжелыми травмами после взрыва на конвертере №1. После этого Ростехнадзор нагрянул на предприятие с проверкой. Известно, что на заводе произошел взрыв, конвертер упал и разбил стекла выносного пульта, в котором находится рабочий.

Сотрудник ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил тяжелые травмы при взрыве на конвертере
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Кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис» завершился в Екатеринбурге. Три девушки представят регион в полуфинале. Это инженер-проектировщик Полина Хлобыстова, менеджер по продажам Надежда Антоненко и редактор Анастасия Деева.

Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
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Досрочно закрыто уголовное дело в отношении рецидивиста Евгения Ознобихина, потому что он погиб на СВО. Мужчину обвиняли в серии краж и грабежей.

Обвиняемый в серии краж из Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
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Как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую, выяснили журналисты TagilCity.ru. Такие люди тоже занимаются спортом, творчеством, ведут общественную работу, ходят в походы и даже отправляются на сплавы.

Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
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Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
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