Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
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Updated Сегодня, 15:01
Потолок рухнул в квартире на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле. Ранее жильцы уже жаловались в Управляющую компанию. Прошлым обрушением потолка здесь же интересовался СК, который начал проверку. В квартире живут две семьи с детьми.
Рабочий ЕВРАЗ НТМК попал в больницу с тяжелыми травмами после взрыва на конвертере №1. После этого Ростехнадзор нагрянул на предприятие с проверкой. Известно, что на заводе произошел взрыв, конвертер упал и разбил стекла выносного пульта, в котором находится рабочий.
Кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис» завершился в Екатеринбурге. Три девушки представят регион в полуфинале. Это инженер-проектировщик Полина Хлобыстова, менеджер по продажам Надежда Антоненко и редактор Анастасия Деева.
Досрочно закрыто уголовное дело в отношении рецидивиста Евгения Ознобихина, потому что он погиб на СВО. Мужчину обвиняли в серии краж и грабежей.
Как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую, выяснили журналисты TagilCity.ru. Такие люди тоже занимаются спортом, творчеством, ведут общественную работу, ходят в походы и даже отправляются на сплавы.