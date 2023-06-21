Рабочий ЕВРАЗ НТМК попал в больницу с тяжелыми травмами после взрыва на конвертере №1. После этого Ростехнадзор нагрянул на предприятие с проверкой. Известно, что на заводе произошел взрыв, конвертер упал и разбил стекла выносного пульта, в котором находится рабочий.