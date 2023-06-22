Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
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Updated Сегодня, 14:47
Из тысячи свечей тагильчане сложили «Огненную картину войны» накануне Дня памяти и скорби. В ежегодной акции поучаствовали волонтеры и представители молодежных патриотических объединений.
В 1,5 раза превышал диоксид азота в воздухе Нижнего Тагила 22 июня. Это стало известно после замеров воздуха возле ж/д вокзала при температуре +11 и южном ветре со скоростью три метра в секунду.
На мемориале Воинской Славы на центральном кладбище «Рогожино» прошло траурное шествие. Таким образом в городе почтили память героев Великой Отечественной войны. Присутствующие, среди которых были и представители власти, почтили память героев минутой молчания и возложили красные гвоздики к мемориалу.
ЕВРАЗ НТМК не снижает выбросы в период НМУ на всех источниках загрязнения воздуха, показала проверка Росприроднадзора. Комбинат получил предписание, которое он попытался оспорить в суде. Однако суд встал на сторону ведомства.
Ежемесячное пособие 10 211 рублей будет назначаться до страховой пенсии уволенным спасателям Центра защиты населения. На деньги смогут претендовать спасатели, отработавшие как минимум 15 лет и достигшие 40-летия. Также должны быть соблюдены и другие условия.