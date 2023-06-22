Ежемесячное пособие 10 211 рублей будет назначаться до страховой пенсии уволенным спасателям Центра защиты населения. На деньги смогут претендовать спасатели, отработавшие как минимум 15 лет и достигшие 40-летия. Также должны быть соблюдены и другие условия.