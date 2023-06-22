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«Картину войны» создали в Тагиле, а ЕВРАЗ НТМК не снижал выбросы в дни НМУ

22 июня 2023, 14:33
Фото: Midjourney
«Картину войны» создали в Тагиле, а ЕВРАЗ НТМК не снижал выбросы в дни НМУ. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 июня.

Из тысячи свечей тагильчане сложили «Огненную картину войны» накануне Дня памяти и скорби. В ежегодной акции поучаствовали волонтеры и представители молодежных патриотических объединений.

«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей
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В 1,5 раза превышал диоксид азота в воздухе Нижнего Тагила 22 июня. Это стало известно после замеров воздуха возле ж/д вокзала при температуре +11 и южном ветре со скоростью три метра в секунду.

В 1,5 раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 22 июня
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На мемориале Воинской Славы на центральном кладбище «Рогожино» прошло траурное шествие. Таким образом в городе почтили память героев Великой Отечественной войны. Присутствующие, среди которых были и представители власти, почтили память героев минутой молчания и возложили красные гвоздики к мемориалу.

Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле
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ЕВРАЗ НТМК не снижает выбросы в период НМУ на всех источниках загрязнения воздуха, показала проверка Росприроднадзора. Комбинат получил предписание, которое он попытался оспорить в суде. Однако суд встал на сторону ведомства.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
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Ежемесячное пособие 10 211 рублей будет назначаться до страховой пенсии уволенным спасателям Центра защиты населения. На деньги смогут претендовать спасатели, отработавшие как минимум 15 лет и достигшие 40-летия. Также должны быть соблюдены и другие условия.

Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
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#НМУ#Выбросы#ЕВРАЗ#День памяти и скорби#Акция#Спасатели#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил#Елена Озерова
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