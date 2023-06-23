Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Лесничий заметил незаконную вырубку двух сосен около поселка Антоновский и пожаловался. Оба дерева было срублено в период с октября 2022 по июнь 2023 года. Ущерб лесному фонду превысил 27 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело.
Врачи из Первоуральска спасли беременную после ДТП и помогли ее ребенку появится на свет раньше срока. После аварии 25-летней женщине диагностировали черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости. Она уже переведена из реанимации в палату.
Найдена 23-летняя тагильчанка, которая пропала после ссоры с сожителем. Девушка пришла домой, где и узнала, что ее разыскивает полиция, пояснив, что у нее разрядился телефон, поэтому она не могла выйти на связь.
Старостам тагильских сельских населенных пунктов подняли денежное вознаграждение до 3 900 рублей в месяц. Ранее они получали 1 906 рублей. Всего в городе есть 13 старост. Теперь за год они будут получать общую сумму в 608 тысяч рублей.
Проект «Старого Демидовского завода» эксперты готовятся представить в середине июля. Решение о создании нового культурно-образовательного центра власти приняли еще в декабре 2022 года.