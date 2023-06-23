tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Изображение материала

Из-за вырубки двух сосен в Тагиле возбуждено дело, а у старост выросла зарплата

23 июня 2023, 14:48
Фото: Midjourney
Из-за вырубки двух сосен в Нижнем Тагиле возбуждено дело, а у старост в два раза увеличилась зарплата. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 июня.

Лесничий заметил незаконную вырубку двух сосен около поселка Антоновский и пожаловался. Оба дерева было срублено в период с октября 2022 по июнь 2023 года. Ущерб лесному фонду превысил 27 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело.

Из-за незаконной рубки деревьев в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело
Узнать подробнее

Врачи из Первоуральска спасли беременную после ДТП и помогли ее ребенку появится на свет раньше срока. После аварии 25-летней женщине диагностировали черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости. Она уже переведена из реанимации в палату.

В Первоуральске медики спасли беременную и ее ребенка после ДТП
Узнать подробнее

Найдена 23-летняя тагильчанка, которая пропала после ссоры с сожителем. Девушка пришла домой, где и узнала, что ее разыскивает полиция, пояснив, что у нее разрядился телефон, поэтому она не могла выйти на связь.

Поиски пропавшей после ссоры с сожителем жительницы Нижнего Тагила завершены
Узнать подробнее

Старостам тагильских сельских населенных пунктов подняли денежное вознаграждение до 3 900 рублей в месяц. Ранее они получали 1 906 рублей. Всего в городе есть 13 старост. Теперь за год они будут получать общую сумму в 608 тысяч рублей.

В два раза увеличили зарплату сельским старостам Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Проект «Старого Демидовского завода» эксперты готовятся представить в середине июля. Решение о создании нового культурно-образовательного центра власти приняли еще в декабре 2022 года.

В Нижнем Тагиле обсуждают финал проекта реконструкции «Старого Демидовского завода»
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Сосны#Вырубка деревьев#Беременная#Авария#ДТП#Старосты#Зарплата#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
Вчера, 11:00
«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей
Вчера, 03:43
Грозы и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни
Вчера, 13:32
Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:33
Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле
21 июня 14:42
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
Вчера, 11:22