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Собака застряла в плотине в Нижнем Тагиле

27 июня 2023, 10:19
Фото: Центр защиты населения
В Нижнем Тагиле собака застряла что в плотине реки Вязовка по улице Балакинская. Пес скулил и не мог выбраться без помощи людей.

В результате скулящую собаку заметили прохожие, которые позвонили спасателям, сообщили в Центре защиты населения.

Фото: Центр защиты населения

К месту ЧП выехали спасатели и при помощи альпинистского снаряжения достали пса. Собака очень обрадовалась, что ее спасли, и стала так активно бегать, что даже чуть не попала под машину.

Ранее семью питбулей от смерти в запертой квартире спасли судебные приставы в Екатеринбурге. Они пришли в квартиру, чтобы выселять хозяйку, но ее там не оказалось. Зато там были четыре собаки, которые давно не ели и не пили.

Семью питбулей при смерти спасли из запертой квартиры в Екатеринбурге
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#Нижний Тагил#Плотина#Собака#Спасатели#Происшествия#Елена Озерова
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