Собака застряла в плотине в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В результате скулящую собаку заметили прохожие, которые позвонили спасателям, сообщили в Центре защиты населения.
К месту ЧП выехали спасатели и при помощи альпинистского снаряжения достали пса. Собака очень обрадовалась, что ее спасли, и стала так активно бегать, что даже чуть не попала под машину.
Ранее семью питбулей от смерти в запертой квартире спасли судебные приставы в Екатеринбурге. Они пришли в квартиру, чтобы выселять хозяйку, но ее там не оказалось. Зато там были четыре собаки, которые давно не ели и не пили.