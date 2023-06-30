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Опекун Далера арестована, а в Нижнем Тагиле изменится движение трамваев

30 июня 2023, 14:56
Фото: Midjourney
Опекун Далера арестована, а в Нижнем Тагиле изменится движение трамваев. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 июня.

Опекуна Веронику Наумову арестовали до 26 августа. Ее подозревают по трем уголовным статям — в убийстве опекаемого 6-летнего ребенка, его истязаниях, а также в мошенничестве при получении выплат. Несмотря на то, что ребенок был мертв еще в декабре, женщина продолжала получать за него пособия.

Опекуна умершего 6-летнего Далера из Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
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Глава ГГО Дмитрий Летников сохранил свой пост после того, как прокуратура нашла коррупционную составляющую в его семейном путешествии в Башкирию. Путевки за 134 тысячи рублей были куплены на бюджетные деньги, но Летникова не отправили в отставку.

Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
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Овощи подорожали в Свердловской области с 19 по 26 июня. Килограмм картофеля прибавил в цене +3,55%, моркови — +5,05%, а капусты — +9,12%. При этом подешевели лук и свекла. Также дороже стали сахар, рис, гречка, курица, баранина, рыба и яблоки.

Капуста, морковь и картошка подорожали в Свердловской области
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Жара до +30 градусов ожидается в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле. Жарче всего будет в обеденное время в субботу, а уже к вечеру пройдет дождь. В воскресенье будет до +28 градусов.

Жара достигнет 30 градусов в Нижнем Тагиле в выходные
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Движение трамваев изменится в Нижнем Тагиле с 1 июля. В городе водится новое расписание движения всех трамваев с увеличенным временем оборотного рейса. Перемены связаны с увеличением числа светофоров.

С 1 июля в Нижнем Тагиле изменится расписание трамваев
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