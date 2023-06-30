Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Опекуна Веронику Наумову арестовали до 26 августа. Ее подозревают по трем уголовным статям — в убийстве опекаемого 6-летнего ребенка, его истязаниях, а также в мошенничестве при получении выплат. Несмотря на то, что ребенок был мертв еще в декабре, женщина продолжала получать за него пособия.
Глава ГГО Дмитрий Летников сохранил свой пост после того, как прокуратура нашла коррупционную составляющую в его семейном путешествии в Башкирию. Путевки за 134 тысячи рублей были куплены на бюджетные деньги, но Летникова не отправили в отставку.
Овощи подорожали в Свердловской области с 19 по 26 июня. Килограмм картофеля прибавил в цене +3,55%, моркови — +5,05%, а капусты — +9,12%. При этом подешевели лук и свекла. Также дороже стали сахар, рис, гречка, курица, баранина, рыба и яблоки.
Жара до +30 градусов ожидается в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле. Жарче всего будет в обеденное время в субботу, а уже к вечеру пройдет дождь. В воскресенье будет до +28 градусов.
Движение трамваев изменится в Нижнем Тагиле с 1 июля. В городе водится новое расписание движения всех трамваев с увеличенным временем оборотного рейса. Перемены связаны с увеличением числа светофоров.