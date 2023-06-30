Опекуна Веронику Наумову арестовали до 26 августа. Ее подозревают по трем уголовным статям — в убийстве опекаемого 6-летнего ребенка, его истязаниях, а также в мошенничестве при получении выплат. Несмотря на то, что ребенок был мертв еще в декабре, женщина продолжала получать за него пособия.