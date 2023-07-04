Для содержания кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде администрация ищет подрядчика. Контракт хотят подписать до 30 июня 2024 года. На этот год выделено 16,1 миллиона рублей, а наследующий — 16,38 миллиона. На кладбищах нужно будет косить траву и убирать мусор, вырубать сухие и аварийные деревья, чистить от снега дороги и тротуары.