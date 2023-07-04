Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:51
Подросток из Екатеринбурга умер от удара током. 15-лентий мальчик играл с другом в футбол, в какой-то момент мяч улетел на трансформаторную подстанцию, и мальчики полезли за ним. В результате одного убило, а второго травмировало током. Возбуждено уголовное дело. Известно, что подстанция была подключена к электросетям незаконно.
Серо-красный дым повис над Нижний Тагилом. На выбросы пожаловался житель Алтайского микрорайона, ведь при объявленном режиме НМУ заводы должны снижать выбросы, однако, как считает читатель, ЕВРАЗ НТМК сбрасывает дым ночью.
Тело 45-летнего тренера по хоккею нашли в квартире на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Роман Зубарев работал детским тренером по хоккею в СШ «Юпитер». Предварительно, признаков криминала в его смерти не обнаружено.
Для содержания кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде администрация ищет подрядчика. Контракт хотят подписать до 30 июня 2024 года. На этот год выделено 16,1 миллиона рублей, а наследующий — 16,38 миллиона. На кладбищах нужно будет косить траву и убирать мусор, вырубать сухие и аварийные деревья, чистить от снега дороги и тротуары.
Сероводород превысил норму в 1,25 раза на Сухоложском поселке и в центре Нижнего Тагила 4 июля. Замеры проводились в трех точках города. На Вагонке прибор не обнаружил загрязняющих веществ в атмосфере. А на Сухоложском поселке и в центре сероводород превышал норму в 1,25 раза.