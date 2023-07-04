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Подростка убило током, а в Тагиле найдено тело детского тренера по хоккею

4 июля 2023, 14:45
Фото: Midjourney
Подростка убило током, а в Нижнем Тагиле найдено тело детского тренера по хоккею. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 4 июля.

Подросток из Екатеринбурга умер от удара током. 15-лентий мальчик играл с другом в футбол, в какой-то момент мяч улетел на трансформаторную подстанцию, и мальчики полезли за ним. В результате одного убило, а второго травмировало током. Возбуждено уголовное дело. Известно, что подстанция была подключена к электросетям незаконно.

Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
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Серо-красный дым повис над Нижний Тагилом. На выбросы пожаловался житель Алтайского микрорайона, ведь при объявленном режиме НМУ заводы должны снижать выбросы, однако, как считает читатель, ЕВРАЗ НТМК сбрасывает дым ночью.

Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
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Тело 45-летнего тренера по хоккею нашли в квартире на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Роман Зубарев работал детским тренером по хоккею в СШ «Юпитер». Предварительно, признаков криминала в его смерти не обнаружено.

В Нижнем Тагиле найден мертвым детский тренер по хоккею
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Для содержания кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде администрация ищет подрядчика. Контракт хотят подписать до 30 июня 2024 года. На этот год выделено 16,1 миллиона рублей, а наследующий — 16,38 миллиона. На кладбищах нужно будет косить траву и убирать мусор, вырубать сухие и аварийные деревья, чистить от снега дороги и тротуары.

32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде
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Сероводород превысил норму в 1,25 раза на Сухоложском поселке и в центре Нижнего Тагила 4 июля. Замеры проводились в трех точках города. На Вагонке прибор не обнаружил загрязняющих веществ в атмосфере. А на Сухоложском поселке и в центре сероводород превышал норму в 1,25 раза.

Превышение сероводорода в 1,25 раза дважды обнаружено в Тагиле 4 июля в период в НМУ
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Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
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