Применившего силу к ребенку отца из Екатеринбурга привлекли за хулиганство

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Конфликт произошел на улице Рощинской. Полицейские разыскали 46-летнего мужчину. В ходе конфликта он применил силу к 4-летнему сыну.
Мужчина рассказал, что 31 мая он гулял со своими детьми, которым 7 и 4 лет. В определенный момент младший вдарил папу, а когда отец стал его ругать, какая-то женщина сняла все на видео и выложила в соцсети.
После этого между мужчиной и незнакомкой произошла ссора. И в этот момент коляска с малышом случайно съехала с дорожки и опрокинулась. Отец начал поднимать ее, и в этот момент ребенок выпал из коляски на землю.
Мать малыша и соседей семьи опросили. Выяснилось, что семья считается благополучной и неконфликтной. Поэтому мужчину привлекли только на нецензурную брань по статье за хулиганство.