tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Изображение материала

Применившего силу к ребенку отца из Екатеринбурга привлекли за хулиганство

6 июля 2023, 13:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полиция привлекла к административной ответственности отца 4-летнего ребенка после того, как он применил к малышу силу.

Конфликт произошел на улице Рощинской. Полицейские разыскали 46-летнего мужчину. В ходе конфликта он применил силу к 4-летнему сыну.

Мужчина рассказал, что 31 мая он гулял со своими детьми, которым 7 и 4 лет. В определенный момент младший вдарил папу, а когда отец стал его ругать, какая-то женщина сняла все на видео и выложила в соцсети.

После этого между мужчиной и незнакомкой произошла ссора. И в этот момент коляска с малышом случайно съехала с дорожки и опрокинулась. Отец начал поднимать ее, и в этот момент ребенок выпал из коляски на землю.

Мать малыша и соседей семьи опросили. Выяснилось, что семья считается благополучной и неконфликтной. Поэтому мужчину привлекли только на нецензурную брань по статье за хулиганство.

Молодого человека избили за замечание полицейской в Ирбите
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Дети#Екатеринбург#Хулиганство#Сын#Коляска#Происшествия
Подпишитесь
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
Сегодня, 09:59
Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа
Вчера, 11:41
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
4 июля, 14:58
Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»
Сегодня, 10:17
Два сотрудника Ozon умерли в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией
Сегодня, 10:57
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:14