Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Житель Тагилстроевского района написал донос на экс-участкового в незаконной вырубке деревьев во дворе. Однако позже выяснилось, что деревья кронировали представители управляющей компании, а заявитель просто мстил бывшему полицейскому за его деятельность.
Ремонт проспекта Мира в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается. Завершено мощение трамвайных путей, продолжается асфальтирование дороги и укладка тротуарной плитки.
Подорожание на некоторые продукты зафиксировали с 3 по 10 июля специалисты Свердловскстата. Подорожали мука, яблоки, водка и другие продовольственные товары.
В свердловском селе Шайдуриха в пожаре заживо сгорела пожилая женщина. Ей был 71 год. Тело умершей нашли под завалами сарая. Еще два человека пострадали от пожара — им потребовалась помощь медиков. В общей сложности сгорело несколько домов.
Почти на три рубля подешевело молоко за месяц в Свердловской области. В июне средняя цена за литр составляла 64,13 рубля — на 2,73 рубля меньше, чем в мае. Однако цена различается в зависимости от города: жители Серова покупают молоко за 69,74 рубля, а Нижнего Тагила — за 65,21 рубля.