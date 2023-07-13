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Ложный донос на полицейского написал житель Тагила, а женщина из села сгорела заживо

13 июля 2023, 14:37
Фото: Midjourney
Ложный донос на полицейского написал житель Тагила, а женщина из села сгорела заживо. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 13 июля.

Житель Тагилстроевского района написал донос на экс-участкового в незаконной вырубке деревьев во дворе. Однако позже выяснилось, что деревья кронировали представители управляющей компании, а заявитель просто мстил бывшему полицейскому за его деятельность.

В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
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Ремонт проспекта Мира в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается. Завершено мощение трамвайных путей, продолжается асфальтирование дороги и укладка тротуарной плитки.

Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле
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Подорожание на некоторые продукты зафиксировали с 3 по 10 июля специалисты Свердловскстата. Подорожали мука, яблоки, водка и другие продовольственные товары.

Мука, яблоки и водка подорожали в Свердловской области
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В свердловском селе Шайдуриха в пожаре заживо сгорела пожилая женщина. Ей был 71 год. Тело умершей нашли под завалами сарая. Еще два человека пострадали от пожара — им потребовалась помощь медиков. В общей сложности сгорело несколько домов.

Одна погибшая и двое пострадавших: стало известно о жертвах пожара в Шайдурихе
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Почти на три рубля подешевело молоко за месяц в Свердловской области. В июне средняя цена за литр составляла 64,13 рубля — на 2,73 рубля меньше, чем в мае. Однако цена различается в зависимости от города: жители Серова покупают молоко за 69,74 рубля, а Нижнего Тагила — за 65,21 рубля.

Почти на 3 рубля за месяц подешевело молоко в Свердловской области
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