Почти на три рубля подешевело молоко за месяц в Свердловской области. В июне средняя цена за литр составляла 64,13 рубля — на 2,73 рубля меньше, чем в мае. Однако цена различается в зависимости от города: жители Серова покупают молоко за 69,74 рубля, а Нижнего Тагила — за 65,21 рубля.