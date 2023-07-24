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Пьяный москвич на Porsche Cayenne приехал на «совещание» к Путину

24 июля 2023, 05:40
Фото: 1MI

Пьяный бизнесмен пытался попасть «на совещание» к президенту

Пьяный предприниматель захотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявлял инспекторам ГИБДД, что торопится на совещание в Кремле.

В минувшую пятницу, 21 июля, 40-летний мужчина на Porsche Cayenne хотел представить свои бизнес-идеи главе государства. Он вышел из квартиры в районе Чертаново и отправился в центр Москвы.

До места назначения он доехал без происшествий, однако осуществить задуманное не удалось, пишут «Новые известия». Президент был на встрече с Александром Лукашенко под Санкт-Петербургом. Кроме того, охрана в Кремле не поверила словам предпринимателя.

После проверки на алкоголь оказалось, что москвич водил в состоянии опьянения. Его задержали и увезли в отделение, где он получил 15 суток. Вскоре его будут судить за нетрезвое вождение.

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#Марина Шорина#Владимир Путин#Бизнесмен#Пьяный водитель#Президент РФ#Соцсети#Кремль#Общество#Россия#Александр Лукашенко
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