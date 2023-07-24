Пьяный москвич на Porsche Cayenne приехал на «совещание» к Путину

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
В минувшую пятницу, 21 июля, 40-летний мужчина на Porsche Cayenne хотел представить свои бизнес-идеи главе государства. Он вышел из квартиры в районе Чертаново и отправился в центр Москвы.
До места назначения он доехал без происшествий, однако осуществить задуманное не удалось, пишут «Новые известия». Президент был на встрече с Александром Лукашенко под Санкт-Петербургом. Кроме того, охрана в Кремле не поверила словам предпринимателя.
После проверки на алкоголь оказалось, что москвич водил в состоянии опьянения. Его задержали и увезли в отделение, где он получил 15 суток. Вскоре его будут судить за нетрезвое вождение.