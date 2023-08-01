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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

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Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

1 августа 2023, 05:42
Фото: 1MI
Температурный рекорд 2010 года побит в Екатеринбурге. Так, 30 июля воздух в городе прогрелся до 28 градусов тепла.

В ночное время было зафиксировано +17,9 градуса. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин.

Днем, 31 июля, температура может достигнуть 30 градусов. В восточной части области могут пройти дожди. Однако гроз не ожидается. На юго-западе могут быть кратковременные осадки.

Напомним, на 1 августа 2023 года МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильных дождей, гроз и ветра. Жителям области также рекомендовано отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.

Дожди, грозы и сильные ветра ожидаются в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Погода#Жара#Рекорд#Температура#Природа#Свердловская область#Екатеринбург
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