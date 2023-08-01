Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В ночное время было зафиксировано +17,9 градуса. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин.
Днем, 31 июля, температура может достигнуть 30 градусов. В восточной части области могут пройти дожди. Однако гроз не ожидается. На юго-западе могут быть кратковременные осадки.
Напомним, на 1 августа 2023 года МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильных дождей, гроз и ветра. Жителям области также рекомендовано отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.