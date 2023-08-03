Названа дата проведения «Майской прогулки» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
«Майская прогулка» должна была пройти 21 мая, но в связи с пожароопасной обстановкой мероприятие переносили дважды, а после и вовсе отложили. По сей день в лесах Свердловской области продолжает действовать особый режим из-за пожаров.
В этом году организаторы мероприятия приглашают всех желающих принять участие в «Майской прогулке» 17 сентября. На выбор разработано несколько маршрутов с разной протяженностью и степенью сложности, карты маршрутов можно посмотреть на сайте мероприятия.
Эта «Майская прогулка» станет 40-й по счету, юбилейной. Для участия в ней уже записалось больше 5 тысяч горожан, сообщают организаторы в своем телеграмм-канале.