tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

Названа дата проведения «Майской прогулки» в Екатеринбурге

3 августа 2023, 10:28
Фото: 1MI
Даты проведения традиционной для Екатеринбурга «Майской прогулки» снова изменили. Организаторы назначили мероприятие на 17 сентября.

«Майская прогулка» должна была пройти 21 мая, но в связи с пожароопасной обстановкой мероприятие переносили дважды, а после и вовсе отложили. По сей день в лесах Свердловской области продолжает действовать особый режим из-за пожаров.

В этом году организаторы мероприятия приглашают всех желающих принять участие в «Майской прогулке» 17 сентября. На выбор разработано несколько маршрутов с разной протяженностью и степенью сложности, карты маршрутов можно посмотреть на сайте мероприятия.

Эта «Майская прогулка» станет 40-й по счету, юбилейной. Для участия в ней уже записалось больше 5 тысяч горожан, сообщают организаторы в своем телеграмм-канале.

Фестиваль, концерт и соревнования. Как пройдет День Старателя в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Прогулка#Мероприятие#Общество#Екатеринбург
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Вчера, 07:05
Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 08:49
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Вчера, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области
Сегодня, 05:51
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:18