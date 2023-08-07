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«Ошметки валялись»: стали известны подробности убийства девочки в Екатеринбурге

7 августа 2023, 10:02
Фото: 1MI

Стали известны подробности убийства несовершеннолетней в Екатеринбурге

Раскрыты подробности убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге. Следствие полагает, что преступление совершил 15-летний подросток.

По данным старшего помощника главы СУ СК по региону Александра Шульги, уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие полагает, что 6 августа примерно в 22:00 в квартире дома по улице Надеждинской было найдено тело 17-летней девушки.

Далее следователи задержали 15-летнего подростка. Он признался, что убил девушку и написал явку с повинной. Теперь следователи продолжают сбор доказательной базы и другие следственные действия.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, все произошло в однокомнатной квартире в микрорайоне «Сортировочный».

Молодые люди около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность, — добавил Валерий Горелых.

Сейчас оперативники выясняют, какие отношения у подростков были в семье, с кем они общались и дружили и так далее.

По информации старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, расследование этого дела взято на личный контроль прокуратуры. Также ведомством организована проверка соблюдения законодательства о профилактике преступлений подростков, а также в отношении них же.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщало, что в квартире тогда отдыхало три человека — два парня и девушка. Отец подростка, который был в этой квартире до момента убийства, рассказал, что его друзья встречались около года. Во время их посиделки молодой человек стал обвинять девушку в измене. И в какой-то момент он закрылся с ней в ванной.

В итоге ударил ее ножом. От лица ничего не осталось. Просто ошметки валялись. Леонид также хотел расчленить тело девушки, — добавил отец третьего подростка.
Пытался расчленить: подросток убил девушку из ревности в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#18+#Убийство#Криминал#Подростки#Елена Озерова
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