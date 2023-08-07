«Ошметки валялись»: стали известны подробности убийства девочки в Екатеринбурге

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщало, что в квартире тогда отдыхало три человека — два парня и девушка. Отец подростка, который был в этой квартире до момента убийства, рассказал, что его друзья встречались около года. Во время их посиделки молодой человек стал обвинять девушку в измене. И в какой-то момент он закрылся с ней в ванной.