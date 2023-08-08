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Пропавшая с 5-летней дочкой найдена, а в Нижнем Тагиле на 20 дней перекроют улицу

8 августа 2023, 14:30
Фото: Midjourney
Пропавшая с 5-летней дочкой найдена, а в Нижнем Тагиле на 20 дней перекроют улицу. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8 августа.

Найдена женщина с пятилетней дочерью, которая пропала в Первоуральске. Ее нашли в Дегтярске. Женщину планируют опросить, чтобы узнать, где они были. Ранее появилась информация, что она могла уехать к мужчине, с которым познакомилась в больнице.

Пропавшие мать и ребенок из Первоуральска найдены
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Улицу Поткина перекроют в Дзержинском районе с 10 по 31 августа. Причина — ремонт теплотрассы. Движение будет ограничено по улице Поткина от дороги по улице Зари до дома №36. До 10 августа на месте будут установлены ограничительные знаки.

Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
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Двое мужчин арестованы в Каменске-Уральском за то, что они чуть не утопили девушку из-за синих волос, которые им не понравились. Ранее они уже были судимы за истязание, оборот наркотиков и имущественные преступления.

Двое мужчин в Каменске-Уральском арестованы за попытку утопить девушку из-за волос
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За 2023 год в Нижнем Тагиле и ГГО зафиксировано 12 ДТП в которых пострадали 13 детей. Количество аварий с несовершеннолетними возросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле
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В августе в Екатеринбурге повторно зацвели шиповник и черемуха. Это редкое явление для этого вида растений. Жители отметили, что цветы появились на черемухе и шиповнике. Они образовались рядом с ягодами, которые уже спеют на этих кустах.

Необычное природное явление замечено в Екатеринбурге
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