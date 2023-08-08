Пропавшая с 5-летней дочкой найдена, а в Нижнем Тагиле на 20 дней перекроют улицу

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Найдена женщина с пятилетней дочерью, которая пропала в Первоуральске. Ее нашли в Дегтярске. Женщину планируют опросить, чтобы узнать, где они были. Ранее появилась информация, что она могла уехать к мужчине, с которым познакомилась в больнице.
Улицу Поткина перекроют в Дзержинском районе с 10 по 31 августа. Причина — ремонт теплотрассы. Движение будет ограничено по улице Поткина от дороги по улице Зари до дома №36. До 10 августа на месте будут установлены ограничительные знаки.
Двое мужчин арестованы в Каменске-Уральском за то, что они чуть не утопили девушку из-за синих волос, которые им не понравились. Ранее они уже были судимы за истязание, оборот наркотиков и имущественные преступления.
За 2023 год в Нижнем Тагиле и ГГО зафиксировано 12 ДТП в которых пострадали 13 детей. Количество аварий с несовершеннолетними возросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В августе в Екатеринбурге повторно зацвели шиповник и черемуха. Это редкое явление для этого вида растений. Жители отметили, что цветы появились на черемухе и шиповнике. Они образовались рядом с ягодами, которые уже спеют на этих кустах.