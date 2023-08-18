15 млн компенсации, игры в карты и красивые остановки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Дети играли в карты в заброшенной машине на Вагонке. Эта машина уже несколько недель подвергается ограблениям: машину постепенно разбирают на запчасти. Сами дети сказали, что просто играют там, и не делают ничего опасного.
«Умную» остановку демонтировали в центре Екатеринбурга ради кованого павильона в «историческом» стиле. Дизайн и монтаж новой остановки именно здесь обусловлен установкой столба-указателя расстояния до нескольких крупных городов по всей России (так называемый «нулевой километр»).
После потопа в обществе инвалидов на Вагонке там побывали представители администрации, которой принадлежат помещения. Специалисты планируют оценить ущерб и навести порядок. Сейчас члены общества пытаются сами ликвидировать последствия происшествия. Известно, что их затопило с третьего этажа.
Светофор на улице Островского включат во вторник 22 августа. Предварительное включение светофорного объекта запланировано перед введением объекта в единую сеть.
Семья Светланы Бурухиной, которая скончалась в декабре прошлого года после проведенной в Демидовской больнице операции, требует с учреждения 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Исковое заявление в суд подал вдовец Светланы Андрей Бурухин.