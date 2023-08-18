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Published Сегодня, 14:33

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15 млн компенсации, игры в карты и красивые остановки в Нижнем Тагиле

15 млн компенсации, игры в карты и красивые остановки в Нижнем Тагиле

18 августа 2023, 14:33
Фото: Midjourney
15 млн компенсации, игры в карты и красивые остановки в Нижнем Тагиле. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 августа.

Дети играли в карты в заброшенной машине на Вагонке. Эта машина уже несколько недель подвергается ограблениям: машину постепенно разбирают на запчасти. Сами дети сказали, что просто играют там, и не делают ничего опасного.

Дети играют в карты в разворованном авто в Нижнем Тагиле
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«Умную» остановку демонтировали в центре Екатеринбурга ради кованого павильона в «историческом» стиле. Дизайн и монтаж новой остановки именно здесь обусловлен установкой столба-указателя расстояния до нескольких крупных городов по всей России (так называемый «нулевой километр»).

В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»
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После потопа в обществе инвалидов на Вагонке там побывали представители администрации, которой принадлежат помещения. Специалисты планируют оценить ущерб и навести порядок. Сейчас члены общества пытаются сами ликвидировать последствия происшествия. Известно, что их затопило с третьего этажа.

Все из-за тряпочки: названы причины затопления общества инвалидов на Вагонке в Тагиле
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Светофор на улице Островского включат во вторник 22 августа. Предварительное включение светофорного объекта запланировано перед введением объекта в единую сеть.

Светофор у налоговой на Островского в Нижнем Тагиле заработает во вторник 22 августа
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Семья Светланы Бурухиной, которая скончалась в декабре прошлого года после проведенной в Демидовской больнице операции, требует с учреждения 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Исковое заявление в суд подал вдовец Светланы Андрей Бурухин.

Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Вагонка#Помещения#Общество#Светофор#Инвалиды#Компенсация#Светлана Бурухина#Демидовская больница#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург
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