Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий

Два дня подряд газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в воздухе на прошедшей неделе. 15 августа превышение вещества было в 1,5 раза, 16 августа — в два раза. Посты государственного мониторинга воздуха УГМС в период с 14 по 17 августа фиксировали превышение нормы выбросов один раз — 14 августа на Вагонке. Это были взвешенные вещества с 1,04 ПДК. Данные за остальные дни на сайте ведомства пока не опубликованы.