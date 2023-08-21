Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Два дня подряд газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в воздухе на прошедшей неделе. 15 августа превышение вещества было в 1,5 раза, 16 августа — в два раза. Посты государственного мониторинга воздуха УГМС в период с 14 по 17 августа фиксировали превышение нормы выбросов один раз — 14 августа на Вагонке. Это были взвешенные вещества с 1,04 ПДК. Данные за остальные дни на сайте ведомства пока не опубликованы.
При этом с 16 по 19 августа в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. В такие дни промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферу.
ЕВРАЗ НТМК вновь получил предостережение за превышение нормы выбросов в воздух. На этот раз от Роспотребнадзора. В течение полугода специалисты ведомства делали замеры в пяти точках города. Превышение диоксида азота, аммиака, бензапирена, бензола, диоксида серы, формальдегида, марганца и его соединения, этилбензола и других вредных веществ было найдено в 485 пробах. В предостережении предприятию предложено выполнить обязательные требования по соблюдению нормативов ПДК и контролю за выбросами.
Проверка на предмет негативного воздействия на окружающую среду прошла на мусорном полигоне, который принадлежит ООО «Элис». Во время надзорных мероприятий Росприроднадзор нашел ряд нарушений. Оказалось, что компания предоставляет недостоверные сведения об источниках выбросов. В итоге руководству ООО «Элис» было выдано предписание об устранении нарушений.
Еще одна проверка после многочисленных жалоб местных жителей прошла на АО «АПК Кушвинский щебзавод». Нижнетагильская природоохранная прокуратура обнаружила, что предприятие лишь формально осуществляло экологический контроль, а исследования качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны не проводились. При этом сам завод не был внесен в реестр объектов, негативно влияющих на окружающую среду. В результате предприятие привлечено к административной ответственности.
Сбор подписей против сброса отходов на почву от агрокомплекса «Горноуральский» ведут активисты из одноименного поселка. Автор документа Андрей Гебень ссылается на конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и упоминает неоднократные нарушения предприятия. Цель петиции — обратить внимание властей на проблему и сплотить людей вокруг нее. После сбора подписей документ отправится главе ГГО Дмитрию Летникову, в администрацию округа и региональный Росприроднадзор.