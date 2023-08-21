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Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий

Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий

21 августа 2023, 06:57
Фото: tagilcity.ru
На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru два раза фиксировал превышение диоксида азота, в городе объявляли предупреждение о смоге, а на нескольких предприятиях надзорные ведомства нашли нарушения. Главные экологические события в Нижнем Тагиле с 14 по 20 августа.

Два дня подряд газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в воздухе на прошедшей неделе. 15 августа превышение вещества было в 1,5 раза, 16 августа — в два раза. Посты государственного мониторинга воздуха УГМС в период с 14 по 17 августа фиксировали превышение нормы выбросов один раз — 14 августа на Вагонке. Это были взвешенные вещества с 1,04 ПДК. Данные за остальные дни на сайте ведомства пока не опубликованы.

Диоксид азота был выше нормы в 2 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 15 августа
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При этом с 16 по 19 августа в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. В такие дни промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферу.

Предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле
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ЕВРАЗ НТМК вновь получил предостережение за превышение нормы выбросов в воздух. На этот раз от Роспотребнадзора. В течение полугода специалисты ведомства делали замеры в пяти точках города. Превышение диоксида азота, аммиака, бензапирена, бензола, диоксида серы, формальдегида, марганца и его соединения, этилбензола и других вредных веществ было найдено в 485 пробах. В предостережении предприятию предложено выполнить обязательные требования по соблюдению нормативов ПДК и контролю за выбросами.

485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК
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Проверка на предмет негативного воздействия на окружающую среду прошла на мусорном полигоне, который принадлежит ООО «Элис». Во время надзорных мероприятий Росприроднадзор нашел ряд нарушений. Оказалось, что компания предоставляет недостоверные сведения об источниках выбросов. В итоге руководству ООО «Элис» было выдано предписание об устранении нарушений.

Нарушения по охране воздуха найдены на полигоне ТКО в Нижнем Тагиле
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Еще одна проверка после многочисленных жалоб местных жителей прошла на АО «АПК Кушвинский щебзавод». Нижнетагильская природоохранная прокуратура обнаружила, что предприятие лишь формально осуществляло экологический контроль, а исследования качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны не проводились. При этом сам завод не был внесен в реестр объектов, негативно влияющих на окружающую среду. В результате предприятие привлечено к административной ответственности.

Завод в Кушве наказан за порчу воздуха вредными выбросами
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Сбор подписей против сброса отходов на почву от агрокомплекса «Горноуральский» ведут активисты из одноименного поселка. Автор документа Андрей Гебень ссылается на конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и упоминает неоднократные нарушения предприятия. Цель петиции — обратить внимание властей на проблему и сплотить людей вокруг нее. После сбора подписей документ отправится главе ГГО Дмитрию Летникову, в администрацию округа и региональный Росприроднадзор.

Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
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