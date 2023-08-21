В Тагиле новый вид мошенничества, а убивший африканца отправлен в СИЗО

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Тагильчанку подозревают в краже флакона туалетной воды из магазина в ТЦ на Черноисточинском шоссе. Известно, что она подошла к одному из прилавков и вытащила одну из упаковок туалетной воды, спрятала под жакет и ушла.
Подозреваемого в убийстве 32-летнего аспиранта-африканца из УрФУ Франсуа Нджелассили отправили в СИЗО. 23-летний Данил Фомин будет находиться там до 17 октября. Свою вину в совершении преступления он признал.
Новый вид мошенничества был замечен в Нижнем Тагиле: незнакомец просит вызвать ему такси. После поездки пассажир уходит, не заплатив. После этого долг переходит к тому, кто вызывал автомобиль. Тагильчанку Ирину так обманули на 160 рублей.
Посетители ЦПКиО в Екатеринбурге пожаловались на массовое травмирование из-за ямы на дорожке. По словам жалующихся, только за один час на их глазах упали три девушки и маленький ребенок.
Газоанализатор TagilCity.ru два раза фиксировал превышение диоксида азота, в городе объявляли предупреждение о смоге, а на нескольких предприятиях найдены нарушения. Также два дня подряд газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в воздухе. Составили подборку главных эко-событий недели.