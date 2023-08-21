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В Тагиле новый вид мошенничества, а убивший африканца отправлен в СИЗО

В Тагиле новый вид мошенничества, а убивший африканца отправлен в СИЗО

21 августа 2023, 14:47
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле новый вид мошенничества, а убивший африканца отправлен в СИЗО. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 августа.

Тагильчанку подозревают в краже флакона туалетной воды из магазина в ТЦ на Черноисточинском шоссе. Известно, что она подошла к одному из прилавков и вытащила одну из упаковок туалетной воды, спрятала под жакет и ушла.

Женщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина
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Подозреваемого в убийстве 32-летнего аспиранта-африканца из УрФУ Франсуа Нджелассили отправили в СИЗО. 23-летний Данил Фомин будет находиться там до 17 октября. Свою вину в совершении преступления он признал.

Подозреваемого в убийстве африканца в Екатеринбурге отправили в СИЗО
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Новый вид мошенничества был замечен в Нижнем Тагиле: незнакомец просит вызвать ему такси. После поездки пассажир уходит, не заплатив. После этого долг переходит к тому, кто вызывал автомобиль. Тагильчанку Ирину так обманули на 160 рублей.

О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
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Посетители ЦПКиО в Екатеринбурге пожаловались на массовое травмирование из-за ямы на дорожке. По словам жалующихся, только за один час на их глазах упали три девушки и маленький ребенок.

«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО
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Газоанализатор TagilCity.ru два раза фиксировал превышение диоксида азота, в городе объявляли предупреждение о смоге, а на нескольких предприятиях найдены нарушения. Также два дня подряд газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в воздухе. Составили подборку главных эко-событий недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
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#Убийство#Африканец#Сизо#Мошенничество#Тагил#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил#Дарья Сорокина
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