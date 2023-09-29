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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Фейк о токсичных лекарствах в Нижнем Тагиле, таджики с наркотиками и эвакуация

Фейк о токсичных лекарствах в Нижнем Тагиле, таджики с наркотиками и эвакуация

29 сентября 2023, 17:02
Фото: 1MI
Тагильский доброволец добивается денег за ранение, внезапный успех ЛДПР на думских выборах в Екатеринбурге, фейк о токсичных лекарствах в уральских аптеках. О главных событиях дня сообщает TagilCity.ru.

26-летний доброволец из Нижнего Тагила четыре месяца пробыл в зоне спецоперации и вернулся домой с ранением в ногу. В течение полугода военный пытается добиться от Минобороны компенсации, но безуспешно.

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Выборы в гордуму Екатеринбурга 2023: ЛДПР оставила позади коммунистов, но уступила единороссам, чей результат с 2018 года, по подсчетам избиркома, вырос на 10%.

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В Нижнем Тагиле система камер наружного наблюдения помогла не только раскрыть, но и предупредить десятки преступлений. В одном из случаев таким образом поймали участника таджикской банды, намеревавшейся сбыть 1,2 килограмма героина.

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В нижнетагильских соцсетях распространился трехлетний фейк об отравленных лекарствах, которые якобы заполонили российские аптеки.

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Машины экстренных служб прибыли к зданию администрации Нижнего Тагила днем 29 сентября. Чиновников эвакуировали в рамках «плановых противопожарных учений», заявили в мэрии.

Людей из здания мэрии эвакуировали в Нижнем Тагиле
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