Фейк о токсичных лекарствах в Нижнем Тагиле, таджики с наркотиками и эвакуация

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
26-летний доброволец из Нижнего Тагила четыре месяца пробыл в зоне спецоперации и вернулся домой с ранением в ногу. В течение полугода военный пытается добиться от Минобороны компенсации, но безуспешно.
Выборы в гордуму Екатеринбурга 2023: ЛДПР оставила позади коммунистов, но уступила единороссам, чей результат с 2018 года, по подсчетам избиркома, вырос на 10%.
В Нижнем Тагиле система камер наружного наблюдения помогла не только раскрыть, но и предупредить десятки преступлений. В одном из случаев таким образом поймали участника таджикской банды, намеревавшейся сбыть 1,2 килограмма героина.
В нижнетагильских соцсетях распространился трехлетний фейк об отравленных лекарствах, которые якобы заполонили российские аптеки.
Машины экстренных служб прибыли к зданию администрации Нижнего Тагила днем 29 сентября. Чиновников эвакуировали в рамках «плановых противопожарных учений», заявили в мэрии.