В Свердловском облсуде «захватили» заложника»

Posted 16 октября, 12:16
Published 16 октября, 12:16
Modified 16 октября, 12:18
Updated 16 октября, 12:18
Здесь проводились учения для обработки действий на случай, если такое когда-либо произойдет в реальности.
По задумке, в здание суда ворвался агрессивный мужчина, который взял в заложники одну из посетительниц. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Мужчина требовал, чтобы его судебное дело было пересмотрено, либо он подожжет здание. Об учебном ЧП немедленно доложили председателю суда, затем было решено эвакуировать сотрудников и посетителей суда во двор.
В результате агрессора удалось нейтрализовать и передать полицейским. Таким образом, на учениях были отработаны алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации.