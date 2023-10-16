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Posted 16 октября, 12:16

Published 16 октября, 12:16

Modified 16 октября, 12:18

Updated 16 октября, 12:18

В Свердловском облсуде «захватили» заложника»

В Свердловском облсуде «захватили» заложника»

16 октября 2023, 12:16
Фото: Свердловский облсуд
«Захват заложника» произошел в Свердловском областном суде 13 октября.

Здесь проводились учения для обработки действий на случай, если такое когда-либо произойдет в реальности.

По задумке, в здание суда ворвался агрессивный мужчина, который взял в заложники одну из посетительниц. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Мужчина требовал, чтобы его судебное дело было пересмотрено, либо он подожжет здание. Об учебном ЧП немедленно доложили председателю суда, затем было решено эвакуировать сотрудников и посетителей суда во двор.

В результате агрессора удалось нейтрализовать и передать полицейским. Таким образом, на учениях были отработаны алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации.

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#Полиция#Учения#Чрезвычайная ситуация#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Свердловск#Областной суд#Захват заложника
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