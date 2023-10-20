Екатеринбуржцы предложили сделать исправцентр в здании обанкротившегося вуза

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. На момент написания новости ее подписали 26 человек.
Напомним, что у УрФЮИ в 2016 году Рособрнадзор отозвал аккредитацию. Вуз признали банкротом еще через три года, при этом здание не удается продать на торгах.
Жители аргуметируют, что в отличии от санатория «Уктус», рядом с УрФЮИ нет школ, детских садов и жилых зданий.
Ранее жители Уктуса протестовали против появления исправцентра рядом с местами, где гуляют дети и живут люди.