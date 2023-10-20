tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Жители Екатеринбурга предложили разместить исправцентр в УрФЮИ

Екатеринбуржцы предложили сделать исправцентр в здании обанкротившегося вуза

20 октября 2023, 11:49
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга предложили разместить исправцентр в УрФЮИ

Екатеринбуржцы, которые протестуют против обустройства исправительного центра в здании санатория «Уктус», предложили компромисс — разместить исправцентр в бывшем здании Уральского финансово-юридического института. Он находится в центре города.

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. На момент написания новости ее подписали 26 человек.

Напомним, что у УрФЮИ в 2016 году Рособрнадзор отозвал аккредитацию. Вуз признали банкротом еще через три года, при этом здание не удается продать на торгах.

Жители аргуметируют, что в отличии от санатория «Уктус», рядом с УрФЮИ нет школ, детских садов и жилых зданий.

Ранее жители Уктуса протестовали против появления исправцентра рядом с местами, где гуляют дети и живут люди.

«Есть душ и вся мебель»: новый исправцентр ГУФСИН открылся в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ГУФСИН ищет помещения для новых исправцентовВ мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах создания исправцентраВ Екатеринбурге бывший санаторий на Уктусе станет исправцентром ФСИН
#Дети#Протест#Банкротство#Торги#Детские сады#Школы#Санаторий#Люди#Уктус#Петиция#Рособрнадзор#Екатеринбург#УрФЮИ#Аккредитация#Исправительный центр#Дарья Сорокина#Жилые здания#Change.org
Подпишитесь
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Вчера, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
18 октября, 08:40
В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
Вчера, 09:38
Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила
Вчера, 13:25
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
Вчера, 13:01