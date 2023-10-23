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Posted 23 октября, 18:03

Published 23 октября, 18:03

Modified 23 октября, 18:05

Updated 23 октября, 18:05

Экоитоги Нижнего Тагила, поддельный алкоголь и лиса в городе

Экоитоги Нижнего Тагила, поддельный алкоголь и лиса в городе

23 октября 2023, 18:03
Фото: Midjourney
Экоитоги Нижнего Тагила за прошлую неделю. Уволенные за убийство полицейские из Екатеринбурга. За кабанами в город пришла лиса, кого не штрафуют за поддельный алкоголь и о том, как тагильчанин выжил в пожаре: самое важное, что произошло 23 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Главные экологические события недели с 16 по 22 октября. Газоанализатор показал, что на прошедшей неделе диоксид азота превышал показатели своей нормы в воздухе в два раза.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК
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Двух инспекторов ДПС Екатеринбурга уволили со службы. На их глазах убили аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили из Габона, а полицейские просто стояли и смотрели.

Наблюдавших за убийством африканца двух полицейских уволят в Екатеринбурге
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23 октября, средь бела дня на перекрестке улиц Ленина и Огаркова тагильчане увидели дикую лису. По словам очевидца прохожие пугались и отходили в сторону от рыжей красавицы.

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Предупреждением за продажу нелегальной алкогольной продукции отделалось ООО «Сеймур» из Нижнего Тагила. Ранее предприятие не привлекалась к ответственности за подобные нарушения. Но сам контрафатный алкоголь был изъят.

Предупреждением отделалось ООО из Тагила за продажу поддельных водки и коньяка
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Тагильчанин смог выбраться из собственного дома во время пожара. Сам дом сгорел на улице Сортировочная в Нижнем Тагиле 23 октября. Когда дом загорелся, хозяин находился внутри, он спал.

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