Экоитоги Нижнего Тагила, поддельный алкоголь и лиса в городе

Posted 23 октября, 18:03
Published 23 октября, 18:03
Modified 23 октября, 18:05
Updated 23 октября, 18:05
Главные экологические события недели с 16 по 22 октября. Газоанализатор показал, что на прошедшей неделе диоксид азота превышал показатели своей нормы в воздухе в два раза.
Двух инспекторов ДПС Екатеринбурга уволили со службы. На их глазах убили аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили из Габона, а полицейские просто стояли и смотрели.
23 октября, средь бела дня на перекрестке улиц Ленина и Огаркова тагильчане увидели дикую лису. По словам очевидца прохожие пугались и отходили в сторону от рыжей красавицы.
Предупреждением за продажу нелегальной алкогольной продукции отделалось ООО «Сеймур» из Нижнего Тагила. Ранее предприятие не привлекалась к ответственности за подобные нарушения. Но сам контрафатный алкоголь был изъят.
Тагильчанин смог выбраться из собственного дома во время пожара. Сам дом сгорел на улице Сортировочная в Нижнем Тагиле 23 октября. Когда дом загорелся, хозяин находился внутри, он спал.