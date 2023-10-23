Экоитоги Нижнего Тагила, поддельный алкоголь и лиса в городе

Экоитоги Нижнего Тагила за прошлую неделю. Уволенные за убийство полицейские из Екатеринбурга. За кабанами в город пришла лиса, кого не штрафуют за поддельный алкоголь и о том, как тагильчанин выжил в пожаре: самое важное, что произошло 23 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле