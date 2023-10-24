Как самостоятельно избавиться от целлюлита дома

Posted 24 октября, 13:27
Published 24 октября, 13:27
Modified 24 октября, 17:27
Updated 24 октября, 17:27
Они отметили, что это проблема, беспокоящая 85% женщин по всему миру. Как правило, он возникает на ягодицах, бедрах, боках и животе, пишет «КП-женские секреты».
Целлюлит — это изменения подкожно-жировой клетчатки. Это появление бугорков и углублений на определенных участках тела. Как правило, это бедра или живот.
Причин для его появления несколько:
Первая — едва заметные изменения кожных покровов, появление припухлости или отечности.
На второй стадии наблюдается «апельсиновая корка». Клетки перестают получать необходимое питание, появляется дряблость.
На третьей целлюлит заметен. Наблюдается поражение тканей, увеличение жировых отложений и изменение цвета кожи.
Четвертая студия — это когда кожа становится похожей на грубую губку с большим количеством бугров.
Эффективной борьба может быть только на начальной стадии. Эксперты высказали, с чего стоит начать, если вы заметили у себя на коже первые признаки:
Сперва нужно начать правильно питаться и исключить из рациона продукты:
Затем нужно заняться спортом. Это может быть зарядка, бег, быстрая ходьба или что-либо еще. Большую эффективность имеют интервальные тренировки.
Также можно записаться на антицеллюлитный массаж: мануальный, аппаратный и вакуумный. В этом случае массажист прорабатывает проблемные зоны с помощью похлопываний, нажатий, трения и щипков.
Существуют и комплексы обертываний. Их можно делать один раз в неделю. Средства для обертывания обычно содержат лечебные грязи, глину, водоросли, эфирные масла или натуральные травы. Благодаря им улучшается метаболизм.
Можно использовать и различные скрабы и обертывания самостоятельно. Помогает и контрастный душ — чередование горячей и холодной воды. Таким образом восстанавливается циркуляция крови. Перед применением контрастного душа необходимо постепенно подготовить организм к смене температур.