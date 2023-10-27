В Екатеринбурге поменялся куратор выборов

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По данным анонимного источника, Аношин намеревался давно покинуть пост, еще до начала выборов в гордуму, пишет Ура.ру.
Таких кампаний у Ленинской комиссии не будет пять лет, он захотел роста, новых вызовов, — рассказал источник.
Эту же версию подтвердил еще один инсайдер издания. Отмечается, что задачи по проведению муниципальных выборов в Екатеринбурге будут выполнены. А в будущем Ленинская ТИК будет иметь иной статус.
Вадим Аношин рассказал, что надеется, что сможет быть и дальше полезным для города.
Новое рабочее место, как полагает источник издания, ему подбирает вице-мэр Марина Фадеева.