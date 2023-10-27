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В Екатеринбурге глава избиркома покинул пост

В Екатеринбурге поменялся куратор выборов

27 октября 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге глава избиркома покинул пост

Глава Ленинской территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин покинул свой пост. Решение было принято 26 октября.

По данным анонимного источника, Аношин намеревался давно покинуть пост, еще до начала выборов в гордуму, пишет Ура.ру.

Таких кампаний у Ленинской комиссии не будет пять лет, он захотел роста, новых вызовов, — рассказал источник.

Эту же версию подтвердил еще один инсайдер издания. Отмечается, что задачи по проведению муниципальных выборов в Екатеринбурге будут выполнены. А в будущем Ленинская ТИК будет иметь иной статус.

Вадим Аношин рассказал, что надеется, что сможет быть и дальше полезным для города.

Новое рабочее место, как полагает источник издания, ему подбирает вице-мэр Марина Фадеева.

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов добровольно покинул свой пост
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#Политика#Должность#Пост#Екатеринбург#Выборы#Дарья Сорокина#Ленинская ТИК#Вадим Аношин#Марина Фадеева
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