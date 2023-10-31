В Верхней Пышме появится автостанция у трамвайного кольца

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
На месте появятся теплые полы, климат-контроль, система вентиляции, рассказали в местной администрации. Также на объекте будут установлены туалеты, санитарные комнаты, оборудованные для родителей с детьми и для маломобильных граждан.
В зале ожидания расположится электронное табло. Также в здании установят системы видеонаблюдения. Камеры будут работать 24 часа в сутки.
Запланировано и создание платформы с навесом для посадки и высадки пассажиров, пешеходные дорожки, тротуары, площадка для мусорных контейнеров, а также парковки.