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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:32

У трамвайного кольца в Верхней Пышме построят автостанцию

В Верхней Пышме появится автостанция у трамвайного кольца

31 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI

У трамвайного кольца в Верхней Пышме построят автостанцию

В 2024 году около трамвайного кольца в Верхней Пышме построят современную автостанцию. Здесь создадут всю необходимую инфраструктуру.

На месте появятся теплые полы, климат-контроль, система вентиляции, рассказали в местной администрации. Также на объекте будут установлены туалеты, санитарные комнаты, оборудованные для родителей с детьми и для маломобильных граждан.

В зале ожидания расположится электронное табло. Также в здании установят системы видеонаблюдения. Камеры будут работать 24 часа в сутки.

Запланировано и создание платформы с навесом для посадки и высадки пассажиров, пешеходные дорожки, тротуары, площадка для мусорных контейнеров, а также парковки.

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#Общество#Верхняя Пышма#Платформа#Тротуары#Парковки#Маломобильные граждане#Туалеты#Дарья Сорокина#Пешеходные дорожки#Автостанция#Теплые полы#Климат-контроль#Система вентиляции#Санитарные комнаты#Электронное табло#Системы видеонаблюдения
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