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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Утро в Нижнем Тагиле выдалось спортивным

2 ноября 2023, 04:53

Утро в Нижнем Тагиле выдалось спортивным. Люди массово очищают снег. В основном это автомобилисты, счищающие выпавший снег со своих транспортных средств.

Пока дворники не вышли на смену, одна из пожилых местных жительниц во время прогулки с собакой в доме по Циолковского сама чистила ступени у своего подъезда.

В детском саду #43 один из пап убирал снег на детской площадке, чтобы ребята могли выйти на прогулку.

Фото: tagilcity.ru
#Нижний Тагил#Снег#Юлия Степанова#Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября 2023 года
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