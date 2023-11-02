Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Утро в Нижнем Тагиле выдалось спортивным. Люди массово очищают снег. В основном это автомобилисты, счищающие выпавший снег со своих транспортных средств.
Пока дворники не вышли на смену, одна из пожилых местных жительниц во время прогулки с собакой в доме по Циолковского сама чистила ступени у своего подъезда.
В детском саду #43 один из пап убирал снег на детской площадке, чтобы ребята могли выйти на прогулку.