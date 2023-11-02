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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В городе продолжают работу дорожные службы

2 ноября 2023, 09:27

В городе продолжают работу дорожные службы. «Тагилдорстрой» чистит центр, Старатель, Выю, ГГМ, Красный камень и Сухоложский поселка. «Капиталстрой» прибирает снег на Тагилстрое и Руднике. Вагонку и Северный чистит спецтехника «УБТ-Сервис».

Также в Нижнем Тагиле активизировались экипажи ДПС. Один дежурит на односторонней дороге по Островского в сторону ГГМ. Еще один был замечен за Лисьей горой по Береговой-Ударной.

Водители, тем временем, страдают от мокрого снега, который налипает на стекла, фары и застывает.

#Нижний Тагил#Юлия Степанова#Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября 2023 года
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