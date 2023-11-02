Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В городе продолжают работу дорожные службы. «Тагилдорстрой» чистит центр, Старатель, Выю, ГГМ, Красный камень и Сухоложский поселка. «Капиталстрой» прибирает снег на Тагилстрое и Руднике. Вагонку и Северный чистит спецтехника «УБТ-Сервис».
Также в Нижнем Тагиле активизировались экипажи ДПС. Один дежурит на односторонней дороге по Островского в сторону ГГМ. Еще один был замечен за Лисьей горой по Береговой-Ударной.
Водители, тем временем, страдают от мокрого снега, который налипает на стекла, фары и застывает.