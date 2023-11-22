Дебоширам в Свердловской области предлагают отправиться на СВО взамен снятия с учета

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В случае ухода в зону боевых действий дебоширы снимаются с профучета в полиции. По словам замглавы МВД Екатеринбурга по общественному порядку Андрея Ершова, в летний период различные хулиганские действия совершаются чаще всего на улице, а с наступлением холодов они происходят в квартирах, пишет Е1.
В таких случаях с человеком проводится профилактическая беседа, после чего его забирают в спецприемник на 15 суток. Если потом через некоторое время ситуация повторяется, с нарушителем порядка снова проводят беседу и он отправляется на СВО.
Также Ершов отметил, что хулиганы подписывают контракт по своей воле.
Напомним, свердловский экс-министр транспорта Василий Старков, ранее ушедший в отставку, поедет на СВО.