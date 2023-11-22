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Хулиганам Свердловской области предлагают подписать контракт и уйти на СВО

Дебоширам в Свердловской области предлагают отправиться на СВО взамен снятия с учета

22 ноября 2023, 04:05
Фото: 1MI

Хулиганам Свердловской области предлагают подписать контракт и уйти на СВО

В Свердловской области людям, которые состоят на профилактическом учете в полицию, предлагают подписать контракт на службу и отправиться на СВО.

В случае ухода в зону боевых действий дебоширы снимаются с профучета в полиции. По словам замглавы МВД Екатеринбурга по общественному порядку Андрея Ершова, в летний период различные хулиганские действия совершаются чаще всего на улице, а с наступлением холодов они происходят в квартирах, пишет Е1.

В таких случаях с человеком проводится профилактическая беседа, после чего его забирают в спецприемник на 15 суток. Если потом через некоторое время ситуация повторяется, с нарушителем порядка снова проводят беседу и он отправляется на СВО.

Также Ершов отметил, что хулиганы подписывают контракт по своей воле.

Напомним, свердловский экс-министр транспорта Василий Старков, ранее ушедший в отставку, поедет на СВО.

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#Свердловская область#Полиция#Контракт#Хулиганство#Беседа#Учет#Дебошир#Елизавета Зиборова#Спецприемник#Инцидент#СВО#Спецоперация
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