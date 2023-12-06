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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Екатеринбурге включат подсветку на мосту к Новому году

Мост засветится к Новому году в Екатеринбурге

6 декабря 2023, 10:22
Фото: Проектная документация

В Екатеринбурге включат подсветку на мосту к Новому году

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга к новогодним праздникам появится уникальное украшение в виде разукрашенного яркой подсветкой моста.

На украшение моста в Екатеринбурге затрачено 3,2 миллиона рублей бюджета города. Освещением будет заниматься бизнесмен Александр Тишков, специализирующийся на светодиодном оборудовании. Он готов приступить к выполнению задачи и обеспечить яркое и эффектное украшение моста в Преображенском парке к наступающим праздникам.

По данным портала госзакупок, иллюминация моста будет работать исключительно на время новогодних праздников. Вся подсветка может работать при сильных морозах до сорока градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, когда в Свердловской области можно срубить новогоднюю ель.

#Общество#Свердловская область#Мост#Новый год#Подсветка#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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