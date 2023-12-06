Мост засветится к Новому году в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
На украшение моста в Екатеринбурге затрачено 3,2 миллиона рублей бюджета города. Освещением будет заниматься бизнесмен Александр Тишков, специализирующийся на светодиодном оборудовании. Он готов приступить к выполнению задачи и обеспечить яркое и эффектное украшение моста в Преображенском парке к наступающим праздникам.
По данным портала госзакупок, иллюминация моста будет работать исключительно на время новогодних праздников. Вся подсветка может работать при сильных морозах до сорока градусов ниже нуля.
Ранее сообщалось, когда в Свердловской области можно срубить новогоднюю ель.