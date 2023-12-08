Эксперты: большинство россиян хотят выдвижения Путина на новый срок

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Круглый стол Экспертного института социальных исследований по общественному запросу накануне избирательной компании состоялся 7 декабря. В тот же день была объявлена дата президентских выборов. Они пройдут 17 марта.
Согласно соцданным, представленным руководителем Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаилом Мамоновым, больше половины граждан России знают, когда пройдут выборы. 84% россиян считают это мероприятие важным для себя лично. При этом 89% уверены, что выборы — это важное событие для страны. Эксперт отмечает, что данные показатели подтверждают значимость предстоящих выборов для россиян.
Также были выявлены мотивы участия людей в выборах. 91% считает это патриотизмом, 68% связывает это с семьей, а также большинство граждан уверены, что Владимир Путин должен пойти на новый срок. Причем этот запрос в два раза вырос за последние годы.
Люди уверены — нет такого человека, кому можно доверить столь высокую миссию, кто сможет качественно продолжить все то, что начал Владимир Путин, — рассказала управляющий директор проектов Фонда Лариса Паутова по итогам опроса.
Эксперт добавляет, что за выдвижение Путина на новый срок выступают 70% респондентов. Она отметила, что сейчас важно восприятие политика. Поэтому эксперты задали вопрос и о том, какие эмоции вызывает у граждан президент. В основном люди назвали доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. Кроме того, 74% уверены, что президент понимает заботы простых граждан и его деятельность отвечает их интересам.
Большинство респондентов считают, что у России большое будущее. В целом в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни — считает бОльшая часть респондентов, — добавила Паутова.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов заявляет, что в обществе растет запрос на Владимира Путина. Он считает, что это не удивительно.
А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие Президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания, — отметил эксперт.
Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков рассказал, что данные соцопросов позволяют говорить и о базовых мотивах участия в выборах. Это понимание, что будет обеспечена надежность и стабильность в будущем, а также — гордость за страну и лидера. Кроме того, людям важно использовать свое избирательное право для личных интересов и интересов своей семьи.
При этом руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов утверждает, что Запад не упустит возможности вмешаться в выборы.
В завершение эксперты отметили, что все опросы показывают, насколько высок запрос на то, чтобы Владимир Путин не покинул свой пост, и что важность выборов высока.
Всего были опрошены 1,6 тысячи человек.