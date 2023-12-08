Эксперты: большинство россиян хотят выдвижения Путина на новый срок

Эксперт добавляет, что за выдвижение Путина на новый срок выступают 70% респондентов. Она отметила, что сейчас важно восприятие политика. Поэтому эксперты задали вопрос и о том, какие эмоции вызывает у граждан президент. В основном люди назвали доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. Кроме того, 74% уверены, что президент понимает заботы простых граждан и его деятельность отвечает их интересам.