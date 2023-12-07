Названа дата выборов президента России в 2024 году

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Палата единогласно утвердила постановление. По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, этим постановлением был дан старт предвыборной кампании.
Валентина Матвиенко отметила, что предстоящие выборы — важное политическое событие. Оно будет определять дальнейший вектор развития страны.
Председатель ЦИК Элла Памфилова высказала слова благодарности в адрес сенаторов. Также она сообщила, что, возможно, голосование будет трехдневным.
Порядок выборов в новых регионах ЦИК планирует утвердить после консультаций с ФСБ, Минобороны и главами регионов.
Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся 14 декабря.