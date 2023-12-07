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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года

Названа дата выборов президента России в 2024 году

7 декабря 2023, 08:41
Фото: Midjourney

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года

Совет Федерации назвал дату президентских выборов. Они состоятся 17 марта 2024 года.

Палата единогласно утвердила постановление. По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, этим постановлением был дан старт предвыборной кампании.

Валентина Матвиенко отметила, что предстоящие выборы — важное политическое событие. Оно будет определять дальнейший вектор развития страны.

Председатель ЦИК Элла Памфилова высказала слова благодарности в адрес сенаторов. Также она сообщила, что, возможно, голосование будет трехдневным.

Порядок выборов в новых регионах ЦИК планирует утвердить после консультаций с ФСБ, Минобороны и главами регионов.

Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся 14 декабря.

Путин признал проблему наблюдателей за выборами актуальной
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#Политика#Россия#Президент#Выборы президента#Постановление#Совет Федерации#Элла Памфилова#Валентина Матвиенко#Выборы#Дарья Сорокина
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