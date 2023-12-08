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Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Воздух Тагила бьет по легким, а также астрологи, культобзор и мандарины

Воздух Тагила бьет по легким, а также астрологи, культобзор и мандарины

8 декабря 2023, 17:27
Фото: Midjourney
Что губит легкие жителей Нижнего Тагила. Прорыв теплотрассы и свежий ремонт поликлиники. Сколько стоит сходить к астрологу. Культобзор от TagilCity.ru и как выбрать самые вкусные мандарины: самое важное, что произошло 8 декабря в Нижнем Тагиле.

В ноябре в воздухе Нижнего Тагила были обнаружены вредные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье людей. Они могут вызывать проблемы с дыхательной системой и даже рак, выявили эти вещества всего два раза. Журналисты TagilCity.ru проводили замеры только до 20 ноября, а после газоанализатор был отправлен на поверку. Станции государственного мониторинга УГМС, которые непрерывно делают замеры воздуха, обнаружили вредные вещества только один раз за месяц.

Бьет по легким, вызывает рак: какие вещества превышали норму в ноябре в воздухе Тагила
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В Нижнем Тагиле на Вагонке здание поликлиники, которое недавно было отремонтировано и которые должны были на днях открыть, пострадало от прорыва теплотрассы. Это случилось 7 декабря. Обновление поликлиники ждали 45 лет.

Прорыв на теплотрассе ударил по свежему ремонту в поликлинике Нижнего Тагила
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Почему астрология стала такой популярной в Свердловской области, зачем люди все чаще обращаются к астрологом и сколько стоят услуги специалистов в этой сфере, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
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Представляем новый обзор культурных мероприятий для читателей TagilCity.ru, который включает интересные занятия для всей семьи с 8 по 10 декабря. В эти выходные ожидается очень холодная погода, поэтому рекомендуем одеться потеплее и не скучать.

Киновечера, концерт и морозный поход: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле
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Редакция TagilCity.ru обошла магазины Нижнего Тагила и изучила цены на один из самых любимых фруктов тагильчан — мандарины. Также нам удалось узнать, из каких стран привозят этот оранжевый фрукт на Урал перед Новым годом. Рассказываем, как выбрать самые вкусные.

Какие мандарины продают в Нижнем Тагиле и как выбрать самые вкусные
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