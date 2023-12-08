Воздух Тагила бьет по легким, а также астрологи, культобзор и мандарины

В ноябре в воздухе Нижнего Тагила были обнаружены вредные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье людей. Они могут вызывать проблемы с дыхательной системой и даже рак, выявили эти вещества всего два раза. Журналисты TagilCity.ru проводили замеры только до 20 ноября, а после газоанализатор был отправлен на поверку. Станции государственного мониторинга УГМС, которые непрерывно делают замеры воздуха, обнаружили вредные вещества только один раз за месяц.