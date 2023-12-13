Итоги года с Путиным, а также новогодний культобзор и документальный фильм об Урале

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14 декабря состоится ежегодное мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», для которого редакторы пресс-конференции собирали вопросы для главы государства. Журналисты TagilCity.ru провели исследования в социальных сетях и выяснили, о каких проблемах хотят рассказать жители Свердловской области.
В Нижнем Тагиле были названы три самые высокооплачиваемые рабочие профессии. Специалисты провели анализ рынка вакансий и выбрали наиболее выгодные варианты трудоустройства в различных сферах для представителей рабочих профессий города. Согласно независимой оценке, количество предложений от работодателей увеличилось на 92% с начала 2023 года. В сотрудничестве с экспертами Avito Работа, TagilCity.ru подготовил информацию о трех самых высокооплачиваемых рабочих профессиях в порядке убывания предлагаемого ежемесячного заработка.
В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что делать жителям Вагонки, пострадавшим от коммунальной аварии, произошедшей в ночь на 9 декабря. Авария случилась на перекрестке Окунева-Энтузиастов и привела к отсутствию отопления и горячей воды в части домов на Вагонке. Глава города Владислав Пинаев лично выезжал на место и контролировал ситуацию до утра.
Куда отправиться на выходные в Нижнем Тагиле, чтобы ощутить новогоднее настроение и избавиться от желания сидеть дома? Несмотря на морозы, приходит время активных культурных мероприятий. Мы собрали вам варианты развлечений с 15 по 17 декабря.
Короткометражный фильм «Хранитель Урала», созданный режиссером из Екатеринбурга Сергеем Сомовым, теперь доступен для просмотра на YouTube. Это экспериментальное произведение уже получило признание на российских и международных фестивалях. Фильм рассказывает историю путешествия старца по Уральским землям, где он сталкивается с различными обстоятельствами, заставляющими его делать выбор. Идея создания короткометражки возникла у режиссера после посещения Киндерлинской пещеры.