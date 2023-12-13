Итоги года с Путиным, а также новогодний культобзор и документальный фильм об Урале

В Нижнем Тагиле были названы три самые высокооплачиваемые рабочие профессии. Специалисты провели анализ рынка вакансий и выбрали наиболее выгодные варианты трудоустройства в различных сферах для представителей рабочих профессий города. Согласно независимой оценке, количество предложений от работодателей увеличилось на 92% с начала 2023 года. В сотрудничестве с экспертами Avito Работа, TagilCity.ru подготовил информацию о трех самых высокооплачиваемых рабочих профессиях в порядке убывания предлагаемого ежемесячного заработка.