Обвиняемый в убийстве медбрата из Березовского останется под арестом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Решение о продлении ареста обвиняемого принял Свердловский областной суд. Согласно судебному вердикту, мужчина будет содержаться в СИЗО до 26 мая 2024 года, пишет Ура.ру.
Напомним, убийство случилось 25 апреля 2023 года. Погибший сотрудник скорой помощи Степан Шабуров приехал по вызову на квартиру. Свердловчанин, проживавший по данному адресу, ударил медбрата ножом. В момент ЧП обвиняемый был в алкогольном опьянении.
Вскоре пенсионера задержали и заключили под стражу. Известно, что у погибшего медицинского сотрудника остались супруга и двое маленьких детей.