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Жителю Березовского продлили арест на полгода по подозрению в убийстве медбрата

Обвиняемый в убийстве медбрата из Березовского останется под арестом

14 декабря 2023, 09:53
Фото: 1MI

Жителю Березовского продлили арест на полгода по подозрению в убийстве медбрата

Пожилого жителя Березовского Геннадия Казакова, который обвиняется в убийстве медбрата, оставили под арестом на шесть месяцев.

Решение о продлении ареста обвиняемого принял Свердловский областной суд. Согласно судебному вердикту, мужчина будет содержаться в СИЗО до 26 мая 2024 года, пишет Ура.ру.

Напомним, убийство случилось 25 апреля 2023 года. Погибший сотрудник скорой помощи Степан Шабуров приехал по вызову на квартиру. Свердловчанин, проживавший по данному адресу, ударил медбрата ножом. В момент ЧП обвиняемый был в алкогольном опьянении.

Вскоре пенсионера задержали и заключили под стражу. Известно, что у погибшего медицинского сотрудника остались супруга и двое маленьких детей.

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