Рост зарплат на 8% пообещал Владимир Путин

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Рост составит в среднем 8% по стране.
Реальная зарплата вырастет на 8% за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране и реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Надо упомянуть, что с 1 января возрастет МРОТ на 18 процентов, мы не часто это делали, — сказал президент России.
Государственный внешний долг, по словам Путина, сокращается с 46 до 32 миллиардов долларов, что говорит о финансовой и экономической стабильности страны. Также сокращается и частный внешний долг.