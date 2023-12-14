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Рост зарплат на 8% пообещал Владимир Путин

Рост зарплат на 8% пообещал Владимир Путин

14 декабря 2023, 09:31
Фото: Midjourney
В своей речи на «Итогах года» Владимир Путин заявил о спрогнозированном росте зарплат по стране и снижении государственного долга.

Рост составит в среднем 8% по стране.

Реальная зарплата вырастет на 8% за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране и реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Надо упомянуть, что с 1 января возрастет МРОТ на 18 процентов, мы не часто это делали, — сказал президент России.

Государственный внешний долг, по словам Путина, сокращается с 46 до 32 миллиардов долларов, что говорит о финансовой и экономической стабильности страны. Также сокращается и частный внешний долг.

#Владимир Путин#Юлия Мамонтова#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
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