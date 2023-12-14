Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК должны получать поддержку. По его словам, ЧВК юридически не существуют. И контракты с государством в данном случае не заключались. Также проблемой является то, что выплаты осуществлялись наличными. Даже списочный состав поднять невозможно.