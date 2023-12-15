Нижний Тагил ждет благоустройство, а в сети продают олимпийку за 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:41
В 2024 году на улучшение городской инфраструктуры и поддержку устойчивого развития города в Нижнем Тагиле выделено 1,84 миллиарда рублей. О планах по реконструкции объектов на следующий год рассказал начальник городского хозяйства мэрии Нижнего Тагила Андрей Лебедев.
В Нижнем Тагиле была создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросом образования нового населенного пункта. Постановление об этом подписал глава города Владислав Пинаев. Новый населенный пункт, который планируется назвать поселком Сокол, будет создан на территории бывшего военного городка «Покровское-1».
В Нижнем Тагиле на территории Дзержинского района появились баннеры, которые информируют о предстоящих выборах президента в 2024 году. На них также указан адрес официального сайта Центральной избирательной комиссии. Один из баннеров был замечен на пересечении улиц Юности и Ленинградского проспекта в районе Вагонки.
В Екатеринбурге на сайте объявлений продают олимпийку, которая напоминает ту, что использовали герои сериала «Слово пацана». Цена за этот товар составляет 3,5 миллиона рублей. Продавец отмечает, что состояние одежды хорошее. Также на сайте можно найти другую олимпийку красного цвета, которая стоит дешевле — 3,5 тысячи рублей. В описании указано, что это олимпийка, как у персонажа Марата из сериала.
Вспышка на Солнце 14 декабря вызвала магнитные бури в Свердловской области и по всей России, которые продолжатся как минимум до ближайшей недели. В Нижнем Тагиле ожидаются небольшие бури уже в субботу, 16 декабря, с пятибалльной активностью. В воскресенье, 17 декабря, будет спокойная геомагнитная обстановка. Следующая буря ожидается вечером в четверг, 21 декабря. Магнитные бури также затронут другие города области, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский и Серов.