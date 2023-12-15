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Нижний Тагил ждет благоустройство, а в сети продают олимпийку за 3,5 млн рублей

Нижний Тагил ждет благоустройство, а в сети продают олимпийку за 3,5 млн рублей

15 декабря 2023, 16:39
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле благоустроят скейтплощадки и не только. В городе появились баннеры о выборах президента. В Екатеринбурге продают олимпийку как в сериале «Слово пацана», за 3,5 млн рублей, а вспышка на солнце вызвала магнитные бури в городе: самое важное, что произошло 15 декабря в Нижнем Тагиле.

В 2024 году на улучшение городской инфраструктуры и поддержку устойчивого развития города в Нижнем Тагиле выделено 1,84 миллиарда рублей. О планах по реконструкции объектов на следующий год рассказал начальник городского хозяйства мэрии Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024 году
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В Нижнем Тагиле была создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросом образования нового населенного пункта. Постановление об этом подписал глава города Владислав Пинаев. Новый населенный пункт, который планируется назвать поселком Сокол, будет создан на территории бывшего военного городка «Покровское-1».

Рабочая группа по созданию нового населенного пункта появилась в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле на территории Дзержинского района появились баннеры, которые информируют о предстоящих выборах президента в 2024 году. На них также указан адрес официального сайта Центральной избирательной комиссии. Один из баннеров был замечен на пересечении улиц Юности и Ленинградского проспекта в районе Вагонки.

В Нижнем Тагиле появились баннеры с информацией о выборах президента
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В Екатеринбурге на сайте объявлений продают олимпийку, которая напоминает ту, что использовали герои сериала «Слово пацана». Цена за этот товар составляет 3,5 миллиона рублей. Продавец отмечает, что состояние одежды хорошее. Также на сайте можно найти другую олимпийку красного цвета, которая стоит дешевле — 3,5 тысячи рублей. В описании указано, что это олимпийка, как у персонажа Марата из сериала.

За 3,5 млн рублей в Екатеринбурге продают олимпийку как в «Слово пацана»
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Вспышка на Солнце 14 декабря вызвала магнитные бури в Свердловской области и по всей России, которые продолжатся как минимум до ближайшей недели. В Нижнем Тагиле ожидаются небольшие бури уже в субботу, 16 декабря, с пятибалльной активностью. В воскресенье, 17 декабря, будет спокойная геомагнитная обстановка. Следующая буря ожидается вечером в четверг, 21 декабря. Магнитные бури также затронут другие города области, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский и Серов.

Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце
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Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024
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