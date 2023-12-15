Нижний Тагил ждет благоустройство, а в сети продают олимпийку за 3,5 млн рублей

В Екатеринбурге на сайте объявлений продают олимпийку, которая напоминает ту, что использовали герои сериала «Слово пацана». Цена за этот товар составляет 3,5 миллиона рублей. Продавец отмечает, что состояние одежды хорошее. Также на сайте можно найти другую олимпийку красного цвета, которая стоит дешевле — 3,5 тысячи рублей. В описании указано, что это олимпийка, как у персонажа Марата из сериала.