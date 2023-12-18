Экоитоги Нижнего Тагила, открытие ярмарок, опасные канцерогены и зимние дожди

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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В Нижнем Тагиле на прошлой неделе были замечены выбросы, а режим НМУ продлён на пять дней. А также открытие уголовного дела в отношении трёх мужчин, которые срезали почву в Висимском заповеднике. Главные экологические события в городе с 11 по 17 декабря.
В 2024 году в Нижнем Тагиле организуют 85 ярмарок. Градоначальник Владислав Пинаев уже утвердил план по их проведению. Организаторы будут определены через конкурс. План направят в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка. В городе пройдут сельскохозяйственные, универсальные, а также специализированные ярмарки.
Перевозчики из Нижнего Тагила, ООО «Объединение Союз-НТ» и ООО «Техноком», были оштрафованы на сумму 64 тысячи рублей. По причине того, что целых три общественных маршрута в городе были отменены. Это обнаружило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», когда проводило проверку путевых листов за сентябрь и октябрь 2023 года.
В Нижнем Тагиле за период с января по октябрь 2023 года был зарегистрирован один случай высокого загрязнения воздуха. Пробы воздуха, взятые в районе Сухоложского поселка, показали высокое содержание бензапирена — 10,4 ПДК. Бензапирен при попадании в организм человека накапливается и вызывает необратимые изменения, включая онкологию. Кроме того, вещество может проникать в структуру ДНК и вызывать необратимые мутации, которые передаются следующим поколениям.
Согласно прогнозу погоды, на этой неделе в Нижнем Тагиле ожидаются мокрый снег и умеренный ветер порывами до 10 м/с. Ожидаемый уровень осадков будет равен литру воды на квадратный метр. Температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет отметки +2 градуса днем в пятницу и +1 градус ночью. Водителям и пешеходам следует быть осторожнее.