Экоитоги Нижнего Тагила, открытие ярмарок, опасные канцерогены и зимние дожди

В Нижнем Тагиле за период с января по октябрь 2023 года был зарегистрирован один случай высокого загрязнения воздуха. Пробы воздуха, взятые в районе Сухоложского поселка, показали высокое содержание бензапирена — 10,4 ПДК. Бензапирен при попадании в организм человека накапливается и вызывает необратимые изменения, включая онкологию. Кроме того, вещество может проникать в структуру ДНК и вызывать необратимые мутации, которые передаются следующим поколениям.