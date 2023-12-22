В Нижнем Тагиле тает ледовый городок, а еще открывается МФЦ и экскурсия в исправцентр

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В Нижнем Тагиле из-за повышения температуры началось таяние ледового городка, который должен был быть открыт 27 декабря. Возможно, ситуацию исправит воскресенье, 24 декабря, синоптики прогнозируют, что в Нижний Тагил вернутся минусовые температуры.
В 2023 году на открытии ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле не планируется запуск праздничного салюта. В настоящее время на площади строятся горки и создаются ледяные фигуры. Кроме того, на проспекте Строителей уже второй год подряд залит каток. Также отметим, что в день открытия ледового городка в центре города перестанут продавать алкоголь и так будет в течение всего дня.
Исправительные центры ГУФСИН, где осужденные могут вести образ жизни, близкий к свободному, порой вызывают вопросы. В частности, обсуждают их пользу и вред, безопасности их обитателей и эффективности трудотерапии для исправления. Журналисты TagilCity.ru побывали в таком исправцентре и посмотрели на его работу изнутри.
Согласно информации от источника редакции TagilCity.ru, новый офис Многофункционального центра начнет работу уже в новом году. В настоящее время сотрудники офиса, расположенного на Космонавтов, готовятся к переезду в новое здание по адресу Ломоносова, 2а. Перевозка документов и оборудования будет завершена к 29 декабря, и после нескольких дней настройки, офис будет готов к работе. Ожидается, что дата открытия будет объявлена после новогодних каникул.
Новогодние каникулы — это время, когда люди часто переедают, проводят малоподвижные вечера во время застолья и страдают от недостатка сна. TagilCity.ru побеседовал с опытным фитнес-тренером и подготовил для читателей советы о том, как избежать набора лишнего веса в этот период.