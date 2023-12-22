В Нижнем Тагиле тает ледовый городок, а еще открывается МФЦ и экскурсия в исправцентр

В 2023 году на открытии ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле не планируется запуск праздничного салюта. В настоящее время на площади строятся горки и создаются ледяные фигуры. Кроме того, на проспекте Строителей уже второй год подряд залит каток. Также отметим, что в день открытия ледового городка в центре города перестанут продавать алкоголь и так будет в течение всего дня.