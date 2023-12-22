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Updated Сегодня, 15:16

В Нижнем Тагиле тает ледовый городок, а еще открывается МФЦ и экскурсия в исправцентр

В Нижнем Тагиле тает ледовый городок, а еще открывается МФЦ и экскурсия в исправцентр

22 декабря 2023, 15:14
Фото: Midjourney
Ледовый городок в Нижнем Тагиле уже начал таять, при этом его еще даже не открыли. Журналисты редакции TagilCity.ru побывали в исправцентре. Новый МФЦ откроется после праздников, а также 6 советов как сохранить фигуру после Нового Года: самое важное, что произошло за 22 декабря в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-за повышения температуры началось таяние ледового городка, который должен был быть открыт 27 декабря. Возможно, ситуацию исправит воскресенье, 24 декабря, синоптики прогнозируют, что в Нижний Тагил вернутся минусовые температуры.

Ледовый городок на Театральной площади начал таять в Нижнем Тагиле
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В 2023 году на открытии ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле не планируется запуск праздничного салюта. В настоящее время на площади строятся горки и создаются ледяные фигуры. Кроме того, на проспекте Строителей уже второй год подряд залит каток. Также отметим, что в день открытия ледового городка в центре города перестанут продавать алкоголь и так будет в течение всего дня.

Салюта не будет: открытие ледового городка в Нижнем Тагиле пройдет без фейерверков
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Исправительные центры ГУФСИН, где осужденные могут вести образ жизни, близкий к свободному, порой вызывают вопросы. В частности, обсуждают их пользу и вред, безопасности их обитателей и эффективности трудотерапии для исправления. Журналисты TagilCity.ru побывали в таком исправцентре и посмотрели на его работу изнутри.

Надзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем Тагиле
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Согласно информации от источника редакции TagilCity.ru, новый офис Многофункционального центра начнет работу уже в новом году. В настоящее время сотрудники офиса, расположенного на Космонавтов, готовятся к переезду в новое здание по адресу Ломоносова, 2а. Перевозка документов и оборудования будет завершена к 29 декабря, и после нескольких дней настройки, офис будет готов к работе. Ожидается, что дата открытия будет объявлена после новогодних каникул.

МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле откроется после новогодних каникул
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Новогодние каникулы — это время, когда люди часто переедают, проводят малоподвижные вечера во время застолья и страдают от недостатка сна. TagilCity.ru побеседовал с опытным фитнес-тренером и подготовил для читателей советы о том, как избежать набора лишнего веса в этот период.

6 советов от фитнес-тренера, как сохранить фигуру в новогодние праздники
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