Бесплатные трамваи, новый театр, зарплаты учителей, закрытие улицы и хороший урожай

В Нижнем Тагиле в ночь на 1 января 2024 года в местные жители смогут бесплатно перемещаться на трамваях по всем районам, кроме Тагилстроя. Льгота будет действовать до 3.40 утра, то есть до первых утренних дежурный вагонов. Тагильчане смогут бесплатно доехать из центра на Выю, Красный Камень, ГГМ и в сторону Дзержинского района на маршрутах № 3, 1, 10 и 15.