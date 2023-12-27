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Бесплатные трамваи, новый театр, зарплаты учителей, закрытие улицы и хороший урожай

Бесплатные трамваи, новый театр, зарплаты учителей, закрытие улицы и хороший урожай

27 декабря 2023, 17:56
Фото: Midjourney
В новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле будет можно покататься на трамвае бесплатно. Ремонт Молодежного театра. Путин решил поднять зарплаты педагогам, а Улицу Октябрьской революции вскоре перекроют, а снегопад повысит урожайность: самое важное, что произошло за 27 декабря в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле в ночь на 1 января 2024 года в местные жители смогут бесплатно перемещаться на трамваях по всем районам, кроме Тагилстроя. Льгота будет действовать до 3.40 утра, то есть до первых утренних дежурный вагонов. Тагильчане смогут бесплатно доехать из центра на Выю, Красный Камень, ГГМ и в сторону Дзержинского района на маршрутах № 3, 1, 10 и 15.

Трамваи бесплатно развезут тагильчан в разные районы в новогоднюю ночь
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Первый этап реконструкции Нового молодежного театра в Тагиле завершился. В 2024 году там планируют установить сценическое оборудование. А вот к Новому году театр уже готов, фасад украшен новогодними атрибутами, а в холле красуется яркая елка.

«Действительно, новый»: в Тагиле окончен первый этап капремонта Молодежного театра
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На заседании Госсовета Владимир Путин поднял вопрос о необходимости увеличения зарплаты учителей в регионах. Он отметил, что оклад преподавателей в некоторых местах существенно ниже среднего и нужно принять меры для его повышения. Президент также выдвинул предложение о создании ежегодной премии «Наставник года» и дополнительных выплат за наставничество. В следующем году планируется индексация зарплаты, включая зарплату учителей.

Путин поручил повысить зарплату учителей в регионах
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С 10 января по 30 июня 2024 года в Нижнем Тагиле будет закрыт участок улицы Октябрьской революции от проспекта Строителей до дороги на улице Заводская. Владислав Пинаев уже подписал все необходимые для этого документы. Подрядная организация ООО «Уралстроймонтаж» скоро начнет установку требуемых дорожных знаков.

На полгода перекроют улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
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Уральские аграрии прогнозируют высокую урожайность в регионе после снегопадов. Большое количество выпавшего снега поможет накопить достаточное количество влаги, что обеспечит рост показателей урожая в Уральском регионе. Снег не только обеспечит увлажнение почвы весной, но и поможет предотвратить пожары в лесах, так как недостаток почвенной влаги стал причиной лесных пожаров этим летом.

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