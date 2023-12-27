На Урале зеленый чай в 4 раза популярнее черного

По информации Уральского таможенного управления, в 2022 году объем ввозимого товара из Китая составил 7 тонн. А в 2023 году в абсолютном и денежном выражении импорт чая вырос до рекордных 60 тонн на сумму 100 тысяч долларов. Из них 12 тонн приходится на долю черного чая, а 48 тонн — зеленого, сообщает «МК-Урал». Получается, что зеленый напиток в Уральском регионе более популярен.