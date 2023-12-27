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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Абсолютный рекорд по импорту китайского чая установлен на Урале

На Урале зеленый чай в 4 раза популярнее черного

27 декабря 2023, 09:28
Фото: 1MI

Абсолютный рекорд по импорту китайского чая установлен на Урале

Импортеры чая в 2023 году завезли напитка на Урал в 8,5 раз больше, чем в 2022 году.

По информации Уральского таможенного управления, в 2022 году объем ввозимого товара из Китая составил 7 тонн. А в 2023 году в абсолютном и денежном выражении импорт чая вырос до рекордных 60 тонн на сумму 100 тысяч долларов. Из них 12 тонн приходится на долю черного чая, а 48 тонн — зеленого, сообщает «МК-Урал». Получается, что зеленый напиток в Уральском регионе более популярен.

Ранее сообщалось, объем грузоперевозок в сообщении с Китаем вырос в полтора раза за три квартала.

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#Александра Логинова#Свердловская область#Импорт#Таможня#Китай#Товары#Екатеринбург#Чай#Продовольственные товары#Черный чай#Зеленый чай
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