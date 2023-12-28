18 единиц техники пополнят автопарк Каменска-Уральского 28 декабря

Автобусы поступят в распоряжение ООО «ТехноПром». Транспортная компания начнет свою работу в муниципалитете 1 января 2024 года. Передача ключей состоится в торжественной обстановке из рук первого заместителя руководителя региона, сообщает ИА «Время Пресс».