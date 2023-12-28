tagilcity.ru
tagilcity.ru

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Новые пассажирские автобусы получит Каменск-Уральский 28 декабря
Новые пассажирские автобусы получит Каменск-Уральский 28 декабря
Фото: Midjourney

18 единиц техники пополнят автопарк Каменска-Уральского 28 декабря

28 декабря 2023, 08:41

Новые пассажирские автобусы получит Каменск-Уральский 28 декабря

18 единиц техники прибудет в автопарк нового пассажирского перевозчика в Каменске-Уральском.

Автобусы поступят в распоряжение ООО «ТехноПром». Транспортная компания начнет свою работу в муниципалитете 1 января 2024 года. Передача ключей состоится в торжественной обстановке из рук первого заместителя руководителя региона, сообщает ИА «Время Пресс».

На городские дороги машины выпустить планируется 1 марта после их подготовки. Вся приобретенная автотехника адаптирована для маломобильных граждан.

Для муниципалитетов региона всего приобретено 299 единиц техники на сумму 1,5 млрд рублей. Финансирование на покупку общественного транспорта осуществлялось напрямую из федерального бюджета по поручению Президента России.

Ранее пять автобусов нового класса приехали в город Верхняя Пышма. Для развития транспортной инфраструктуры мэрия Екатеринбурга намерена обратиться к Москве с просьбой о финансировании приобретения новых трамваев.

64 тысячи штрафа заплатят тагильские перевозчики за «пропавшие» автобусные маршруты
Узнать подробнее
Читайте также:
Давка и очереди: обозленные пассажиры не могут уехать в ЕкатеринбургеЖители Нижнего Тагила все чаще используют трамваи для поездок по городуПассажиры вытаскивали автобус из сугроба в ЕкатеринбургеМэр Екатеринбурга попросил для «Гортранса» денежную компенсацию
#Общество#Транспорт#Каменск-Уральский#Александра Логинова#Перевозчик#Развитие#Пассажиры#Автобусы#Екатеринбург#Автопарк
Подпишитесь
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР
26 декабря, 07:47
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
26 декабря, 07:48
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
Сегодня, 08:49
«Похож на алкаша». В Нижнем Тагиле на дороге сбили пешехода
Сегодня, 07:28
Путин поручил повысить зарплату учителей в регионах
Вчера, 16:01
На полгода перекроют улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:19