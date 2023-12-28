18 единиц техники пополнят автопарк Каменска-Уральского 28 декабря

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:42
Автобусы поступят в распоряжение ООО «ТехноПром». Транспортная компания начнет свою работу в муниципалитете 1 января 2024 года. Передача ключей состоится в торжественной обстановке из рук первого заместителя руководителя региона, сообщает ИА «Время Пресс».
На городские дороги машины выпустить планируется 1 марта после их подготовки. Вся приобретенная автотехника адаптирована для маломобильных граждан.
Для муниципалитетов региона всего приобретено 299 единиц техники на сумму 1,5 млрд рублей. Финансирование на покупку общественного транспорта осуществлялось напрямую из федерального бюджета по поручению Президента России.
Ранее пять автобусов нового класса приехали в город Верхняя Пышма. Для развития транспортной инфраструктуры мэрия Екатеринбурга намерена обратиться к Москве с просьбой о финансировании приобретения новых трамваев.